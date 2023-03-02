Der Bahnhofsmast von Val de Fontenay schreitet voran ...

Veröffentlichungsdatum: 10. Juli 2020

Am Mittwoch, den 08. Juli 2020, stimmte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités über den Grundsatzplan des Sanierungsprojekts des Bahnhofsmasts Val de Fontenay ab.

Was ist das Prinzipdiagramm?

Das Prinzipdiagramm wird verwendet, um die Akte der öffentlichen Untersuchung zu konstituieren. Es definiert das funktionale Programm des Vorhabens in Bezug auf städtische und ökologische Integration, Betrieb, Sicherheit, Intermodalität und unter Berücksichtigung der Empfehlungen, die sich aus der Konsultation ergeben. Es spezifiziert auch die Kosten und den Zeitplan des Projekts unter Berücksichtigung potenzieller Risiken und Eventualitäten. Das Programm wird nach der öffentlichen Anhörung in der Vorentwurfsphase gestoppt.

Laden Sie die Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités herunter, indem Sie hier klicken, und die vollständige Datei, indem Sie hier klicken.