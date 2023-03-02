Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Veröffentlichungsdatum: 27. März 2017

Die Projektpartner danken allen, die an der Vernehmlassung zur Sanierung des Bahnhofs Val de Fontenay teilgenommen haben.

Es gibt mehr als 360 Meinungen, die über die Website, den Coupon T, der der Informationsbroschüre beigefügt ist, aber auch bei Treffen mit der Öffentlichkeit zum Projekt geäußert wurden.

Alle diese Meinungen und Beiträge werden bei der Bewertung der Konsultation berücksichtigt und dienen als Richtschnur für künftige Studien.