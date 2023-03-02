Nehmen Sie an der Konsultation über den neuen Zugang der RER A zum Val de Fontenay teil

Veröffentlichungsdatum: 23. November 2017

Vom 20. November bis zum 19. Dezember 2017 führt die RATP eine Konsultation zu xa0, der Anpassungxa0 und der Schaffung eines neuen xxa0-Zugangs zur RER A durch.

Île-de-France Mobilités hat ein Gesamtprojekt zur Sanierung des Bahnhofs entwickelt, um den Betrieb und die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern.

Dieses Projekt umfasst insbesondere xa0 die Anpassung des Zugangs zur RER A (Arbeit der RATP und Gegenstand dieser Konsultation):

Schaffung einer zusätzlichen Ausfahrt im Westen, in der Nähe des Kreisverkehrs General de Gaulle vom Bahnsteig in Richtung Paris Es wird einen besseren Ausgang vom Südbahnsteig der RER A aus Marne-la-Vallée fördern und die Sicherheitsbedingungen des Bahnhofs verbessern.

Schaffung einer Unterführung im Osten, Allée des Sablons.xa0 Es wird eine bessere Nord-Süd-Kreuzung östlich des Pols schaffen, insbesondere am Morgenausgang für die RER A aus Paris, und wird die zukünftige Verbindung mit den Linien 1 und 15 der Metro vorbereiten.

Weitere Informationen finden Sie unter:

• Lexa0 Informationsbroschüre;

• Ausstellungstafeln im Bahnhof Val de Fontenay;

• die Webseite: www.ratp.fr/concertations

Sie können sich ausdrücken:

• durch Rücksendung des der Packungsbeilage beigefügten T-Coupons (kostenlos);

• per E-Mail an [email protected]