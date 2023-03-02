Nur noch zwei Tage, um sich für die Walking-Workshops am Donnerstag, den 9. März anzumelden

Veröffentlichungsdatum: 7. März 2017

Als Höhepunkt der Konsultation zur Sanierung des Bahnhofs Val de Fontenay bieten die Walking-Workshops am Donnerstag, den 9. März 2017, den Teilnehmern die Möglichkeit, in das Herz der Herausforderungen des Projekts einzutauchen.

Nach einem Spaziergang durch die Bahnhofsräume mit dem Projektteam kann sich das Publikum für den zweiten Teil des Treffens an einem Tisch austauschen.

Es sind zwei Sitzungen geplantxa0: eine von 12:00 bis 14:00 Uhr und die andere von 17:30 bis 19:30 Uhr. Registrieren Sie sich hier, um teilzunehmen.