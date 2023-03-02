Rückblick auf die Konsultation

Veröffentlichungsdatum: 23. November 2017

Viele sprachen sich für die Wahl des Szenarios der Entwicklung des Bahnhofsinneren aus, wobei die Schaffung von U-Bahnen bevorzugt wird, sofern Umwelt- und Sicherheitsfragen berücksichtigt werden.

Das Thema der Erreichbarkeit durch alle Verkehrsträger, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, mit komfortableren und lesbareren Wegen wurde ebenfalls angesprochen, ebenso wie die Stärkung des sicheren Fahrradparkens und die Bedeutung der Bedienung des Bahnhofs durch Busse.

Die Teilnehmer befürworten weitgehend den Ansatz von mehr Dienstleistungen und Geschäften in Bahnhöfen und befürworten eine Verbesserung der Servicequalität im Allgemeinen.