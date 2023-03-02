Alles, was Sie über die Sanierung des Bahnhofs Val de Fontenay wissen müssen

Veröffentlichungsdatum: 6. Februar 2017

Das Sanierungsprojekt des Bahnhofs Val de Fontenay betrifft die Räume innerhalb des Bahnhofs, um den Personenverkehr zu verbessern, sowie die Verbindungen und Räume rund um den Bahnhof, um die Intermodalität, d. h. den Zugang mit allen Verkehrsträgern, zu erleichtern.

Es geht darum, den Bahnhof im Einklang mit der Ankunft neuer xa0ÖPNV-Linien (Straßenbahn 1 und Metros 1 und 15) und der Stadtentwicklung in der Umgebung neu zu überdenken.

Alles über das Projekt