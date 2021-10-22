Horizont 2035

Bahnhof Val de Fontenay, bis 2035

Bis 2035 wird der Bahnhofsmast Val de Fontenay die Ankunft neuer Verkehrslinien beherbergen:

In einem dynamischen Gebiet gelegen, sind rund um den Bahnhof städtische Projekte entstanden, wie zum Beispiel:

Die Schaffung des Campus der Société Générale mit rund 5.000 Mitarbeitern;

mit rund 5.000 Mitarbeitern; Die Übergabe des RATP-Gebäudes im Jahr 2019



Und andere befinden sich in der Entwicklungsphase, wie das Projekt Val de Fontenay – Alouettes mit:

600.000 m² städtebauliches Projekt rund um den Bahnhof

mehr als 75 Hektar im Wandel;

1.000 neue Wohnungen (ohne Sonderwohnungen, Hotels und Péripôle);

300.000 m² Bürofläche, eine Verdoppelung des derzeitigen tertiären Pols.

Oder:

Die Entwicklung der Pointe mit 85.000 m² Bürofläche.

Morgen werden 115% mehr Fahrgäste den Bahnhof Val de Fontenay nutzen.