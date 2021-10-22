Horizont 2035
Bahnhof Val de Fontenay, bis 2035
Bis 2035 wird der Bahnhofsmast Val de Fontenay die Ankunft neuer Verkehrslinien beherbergen:
- Metro 15 des Grand Paris Express (Studienphase)
- Die Endstation der Verlängerung der Metro 1 vom Château de Vincennes (Studiensatz)
- Die Endstation der Straßenbahn T1 an der Avenue de Lattre de Tassigny (Bauphase)
In einem dynamischen Gebiet gelegen, sind rund um den Bahnhof städtische Projekte entstanden, wie zum Beispiel:
- Die Schaffung des Campus der Société Générale mit rund 5.000 Mitarbeitern;
- Die Übergabe des RATP-Gebäudes im Jahr 2019
Und andere befinden sich in der Entwicklungsphase, wie das Projekt Val de Fontenay – Alouettes mit:
- 600.000 m² städtebauliches Projekt rund um den Bahnhof
- mehr als 75 Hektar im Wandel;
- 1.000 neue Wohnungen (ohne Sonderwohnungen, Hotels und Péripôle);
- 300.000 m² Bürofläche, eine Verdoppelung des derzeitigen tertiären Pols.
Oder:
- Die Entwicklung der Pointe mit 85.000 m² Bürofläche.
Morgen werden 115% mehr Fahrgäste den Bahnhof Val de Fontenay nutzen.
Bis 2035 und mit der schrittweisen Inbetriebnahme zukünftiger Verkehrslinien ist es notwendig, den Betrieb des Bahnhofsknotenpunkts Val de Fontenay zu überdenken, damit die Fahrgäste einfach und sicher innerhalb des Bahnhofs zirkulieren können.