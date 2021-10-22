Der Bahnhof - heute
Bahnhof Val de Fontenay, heute
Der Bahnhof Val de Fontenay ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die östliche Region Ile-de-France.
Es ist auch Teil einer Entwicklungsdynamik von regionaler Bedeutung. In der Tat ist Val de Fontenay ein schnell wachsendes Beschäftigungszentrum, und der Sektor rund um den Bahnhof weist eine hohe Konzentration von Entwicklungsprojekten auf.
Das in der Gemeinde Fontenay-sous-Bois gelegene Passagiergebäude des Bahnhofs Val de Fontenay wurde 1977 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute nutzen täglich 115.000 Fahrgäste seine Korridore, um die RER E, die RER A, die 7 Buslinien und die 2 Linien von Noctilien zu erreichen. Und zur morgendlichen Hauptverkehrszeit kommen fast 15.500 Fahrgäste am Bahnhof an.
Der Bahnhof weist aufgrund seiner Konzeption vor 40 Jahren Störungen auf. Es entspricht nicht mehr den Reisebedürfnissen von heute und morgen.
Selbst wenn beispielsweise die Verbindung zwischen RER A und RER E einfach ist, gibt es keinen direkten Zugang zu den RER E-Bahnsteigen. Um dorthin zu gelangen, müssen die Fahrgäste die Bahnsteige der RER A passieren, was zu einer Überlastung der Bahnsteige dieser Linie führt.
Darüber hinaus sind die Bahnsteige der RER E für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht zugänglich, da es keine Aufzüge gibt.
Die Fahrten rund um den Bahnhof sind relativ komplex und für die Fahrgäste schwer zu lesen. Der Zugang zum Val de Fontenay vom Osten des Bahnhofs erfolgt über enge Eingänge, die für Fußgänger unbequem sind.
Bahnhof Val de Fontenay in den 1970er Jahren
Der Bahnhof Val de Fontenay in den 2000er Jahren