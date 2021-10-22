Der Bahnhof - heute

Bahnhof Val de Fontenay, heute

Der Bahnhof Val de Fontenay ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die östliche Region Ile-de-France.



Es ist auch Teil einer Entwicklungsdynamik von regionaler Bedeutung. In der Tat ist Val de Fontenay ein schnell wachsendes Beschäftigungszentrum, und der Sektor rund um den Bahnhof weist eine hohe Konzentration von Entwicklungsprojekten auf.

Das in der Gemeinde Fontenay-sous-Bois gelegene Passagiergebäude des Bahnhofs Val de Fontenay wurde 1977 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute nutzen täglich 115.000 Fahrgäste seine Korridore, um die RER E, die RER A, die 7 Buslinien und die 2 Linien von Noctilien zu erreichen. Und zur morgendlichen Hauptverkehrszeit kommen fast 15.500 Fahrgäste am Bahnhof an.