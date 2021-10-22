Die öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofs Val de Fontenay fand von Freitag, 23. April, bis Mittwoch, 26. Mai 2021, statt.

Die öffentliche Untersuchung

Dieses Verfahren ist ein regulatorischer Schritt vor Beginn der Arbeiten und gilt für alle Projekte, die Auswirkungen auf ihre Umwelt haben.

Mit der öffentlichen Untersuchung werden folgende Ziele verfolgt:

der Öffentlichkeit die Merkmale des Projekts und die Bedingungen seiner Integration in seine Umgebung, seine Auswirkungen und die Maßnahmen zu ihrer Behebung vorzustellen;

Sammeln Sie die Kommentare der größtmöglichen Zahl, um nützliche Informationen für die Bewertung des Projekts bereitzustellen und die Fortsetzung der Studien zu verfeinern;

Ermöglichen Sie es, die Gemeinnützigkeit des Projekts zu erklären.

Sie wird unter der Schirmherrschaft eines Untersuchungskommissars organisiert, der für ihren reibungslosen Ablauf und die ordnungsgemäße Information der Öffentlichkeit sorgt, deren Stellungnahmen sie entgegennimmt.

Die Modalitäten der Information und Meinungsäußerung

Vom 23. April bis zum 26. Mai 2021 standen der Öffentlichkeit mehrere Modalitäten zur Verfügung.

Die Bekanntmachungen konnten im digitalen Register hinterlegt, im Rathaus von Fontenay-sous-Bois in das Papierregister eingetragen oder direkt an den Untersuchungskommissar geschickt werden.

In Fontenay-sous-Bois wurden vier Sitzungen zum Austausch mit dem Untersuchungskommissar organisiert.

Die Akte der öffentlichen Anhörung konnte im Rathaus eingesehen werden und ist weiterhin auf der Projektwebsite zugänglich.

Folgemaßnahmen zur öffentlichen Untersuchung

Ende Juli gab der Untersuchungskommissar der öffentlichen Untersuchung zur Sanierung des Bahnhofsmasts Val de Fontenay eine befürwortende Stellungnahme zu dem Projekt ab.

Finden Sie im Download:

Am 11. Oktober genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités die Projekterklärung für die Sanierung des Bahnhofsmastes Val de Fontenay.

Nach der positiven Stellungnahme des Untersuchungskommissars im vergangenen Juli ist es daher ein neuer administrativer Fortschritt des Projekts, der gerade abgeschlossen wurde. Die Sanierung des Bahnhofsmasts Val de Fontenay setzt ihren Weg bis zur nächsten Etappe fort: der Erklärung der öffentlichen Nützlichkeit (DUP) durch den Präfekten von Val-de-Marne.

Was ist die Projekterklärung?

Die Projekterklärung wird am Ende der öffentlichen Anhörung erstellt. Es handelt sich um ein Dokument, mit dem die für das Projekt verantwortliche öffentliche Person über das allgemeine Interesse des geplanten Vorhabens entscheidet. Sie berücksichtigt die Folgenabschätzung, die Stellungnahme der für Umweltangelegenheiten zuständigen Verwaltungsbehörde des Staates und das Ergebnis der öffentlichen Konsultation. Insbesondere werden die Verpflichtungen des öffentlichen Auftraggebers zur Einhaltung der Empfehlungen des Untersuchungskommissars festgelegt.