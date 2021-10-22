Die Einrichtungen rund um den Bahnhof
Morgen werden 115% mehr Reisende den Pol Val de Fontenay nutzen. Um den Fahrgästen den bestmöglichen Service zu bieten, den Bahnhofsmast besser mit seiner Umgebung zu verbinden und den Zugang zum Bahnhof mit allen Verkehrsmitteln zu erleichtern, planen Île-de-France Mobilités und die Projektpartner zahlreiche Entwicklungen rund um den Bahnhofsmast. Dies ist der "intermodale" Perimeter des Sanierungsprojekts des Bahnhofsmastes Val de Fontenay.
Der "intermodale" Perimeter umfasst:
- Die Neugestaltung des öffentlichen Raums: Die Umgebung der drei Zugänge zum Bahnhof wird befriedet (Begegnungsbereich, Zone 30 ...). Sie werden großzügigere Räume für Fußgänger bieten und Fahrradrouten und Parkplätze bieten;
- Der Busmast, der saniert wird, um an die Entwicklung des Busangebots angepasst zu werden und komfortable Wartebedingungen im Einklang mit dem Stadtprojekt zu bieten.
Das Gebiet, in dem sich der Bahnhof Val de Fontenay befindet, wird einen tiefgreifenden städtebaulichen Wandel durchlaufen, der von lokalen Behörden und öffentlichen Bauträgern vorangetrieben wird. Das Projekt zur Sanierung des Bahnhofsmastes wird in vollem Umfang Teil dieser Entwicklung sein: Der Bahnhof wird für alle Verkehrsmittel (zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Bus usw.) zugänglich sein, dank seiner neuen Zugänge besser sichtbar und besser integriert. Die Attraktivität des Sektors wird dadurch gestärkt. Île-de-France Mobilités wird sicherstellen, dass die Ausrichtung der Sanierung des Bahnhofsmasts mit diesem städtebaulichen Wandel übereinstimmt, insbesondere in Bezug auf Umwelt, Landschaft und Architektur, ohne die wichtigsten Mobilitätsmerkmale des Projekts zu verändern.