Einrichtungen im Bahnhof
Die Entwicklungen im Bahnhof bilden den "Eisenbahn"-Perimeter des Sanierungsprojekts des Bahnhofsmasts Val de Fontenay.
Dieser Perimeter umfasst:
- die Schaffung von zwei neuen Passagiergebäuden im Osten. Das nordöstliche Passagiergebäude wird den Zugang zur RER A und E mit dediziertem Zugang über die neuen Unterführungen erleichtern und die U-Bahnen M1 und M15 und die Straßenbahn T1 sowie das Viertel Alouettes und Péripôle Nord (in Änderung) erreichen. Das südöstliche Passagiergebäude wird das Tor zur neuen Unterführung unter der RER A sein und die Stadtteile auf beiden Seiten der RER A-Gleise verbinden.
- die Schaffung von zwei neuen Unterführungen, um den Zugang zum Verkehr und die Überquerung der RER A und E zu erleichtern. Die erste, "Ost-West" genannt, wird unter den Gleisen der RER E hindurchführen. Sie wird im Osten in das neue Passagiergebäude und im Westen in die Avenue des Olympiades und in das Passagiergebäude West führen. Sie wird einen direkten Zugang zu den Bahnsteigen der RER E ermöglichen und eine städtische Verbindung zwischen dem Osten und Westen des Val de Fontenay herstellen. Die zweite, "Nord-Süd" genannt, wird unter den Gleisen der RER A hindurchführen. Es wird die derzeitige U-Bahn ersetzen, die geschlossen wird und in die beiden zukünftigen Passagiergebäude Nordost und Südost führt.
- Sanierung bestehender Räume. Dazu gehören Verbesserungen an den Bahnsteigen der RER A und E, die die Lesbarkeit, Sicherheit und den Komfort der Wege innerhalb des Bahnhofs verbessern werden, einschließlich der Verbindungen zwischen RER A und E. Darüber hinaus wird das historische Passagiergebäude im Westen neu qualifiziert und mehr zur Stadt und zur neuen Unterführung unter der RER E hin geöffnet.