Warum den Bahnhof Val de Fontenay sanieren?

Mit 1115.000 täglichen Fahrgästen ist Val de Fontenay der erste Bahnhof im Osten der Ile-de-France. Heute leidet der Bahnhof unter erheblichen Störungen, die sich aus seiner ursprünglichen Planung ergeben und den Komfort der Fahrgäste beeinträchtigen. Bis 2035 wird die Fahrgastzahl am Bahnhof Val de Fontenay aufgrund der Einführung neuer öffentlicher Verkehrslinien (Straßenbahn 1, Metro 1, Metro 15 und eines verstärkten Busangebots (Bus Bords de Marne)) und der Stadtentwicklung des Sektors um 115 % steigen. Das Val de Fontenay wird eine wichtige Rolle in der dynamischen Entwicklung des Ostens der Ile-de-France spielen.

Es wird immer wichtiger, das Layout und den Betrieb des Bahnhofs zu überdenken, um die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern und sich auf die Ankunft neuer Verkehrsmittel vorzubereiten. Das von Île-de-France Mobilités geleitete Projekt verfolgt mehrere Ziele:

Reorganisation und Erweiterung der Bahnhofsräume

Entwicklung der Umgebung im Einklang mit den von den Gemeinden geleiteten Entwicklungsprojekten

Verbesserung der Servicequalität für alle Reisenden

Entwerfen Sie ein phasenweises Projekt, um die Zeitpläne neuer Verkehrslinien und städtischer Projekte im Val de Fontenay berücksichtigen zu können.