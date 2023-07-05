Was beinhaltet die Sanierung des Bahnhofs?

Im Bahnhof zielt das Projekt darauf ab, die Räume zu erweitern und neu zu organisieren, um den Fahrgastfluss sowohl in den bestehenden Räumen der Linien A und E als auch in den zukünftigen Räumen, die mit der Ankunft der U-Bahnen 1 und 15 geschaffen wurden, zu verbessern. Es zielt auch darauf ab, eine städtische Fußgängerverbindung zwischen dem Osten und Westen des Val de Fontenay zu schaffen.

Eine Überquerung des Bahnhofs mit der Schaffung mehrerer U-Bahnen: