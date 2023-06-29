Was sind die Punkte, die man bei der Gestaltung des Bahnhofs, bei der Entwicklung rund um den Bahnhof beachten sollte?

Île de France Mobilités und die Projektpartner haben begonnen, über die Intermodalität und die qualitative Gestaltung des öffentlichen Raums der Haupteingänge nachzudenken:

Westseite

Sanierung der Avenue Val de Fontenay;

Neugestaltung der öffentlichen Räume rund um das bestehende Passagiergebäude;

Neugestaltung der Avenue des Olympiades;

Neuqualifizierung in der Begegnungszone des Walnuss-Baril-Weges;

Modifikation der Ausfahrtsrampe Nr. 19 der A86;

Fahrradsanierung der Avenue Louison Bobert (RD143).

Südostseite

Fahrradsanierung der Carnot Street (RD86A);

Neuqualifizierung der Allée des Sablons.

Implementierung eines Vorplatzes rund um das Passagiergebäude Nord-Est (BV RER) und Anschluss an die Fahrgastgebäude der Metro 1 und Metro 15 und Behandlung der Umgebung in Verbindung mit der Straßenbahnhaltestelle T1 und der Stadt.

Diese Entwicklungen gehen auch mit einer Verbesserung der Fahrgastinformation und des Qualitätsservice (Ticketing, Geschäfte) rund um und im Bahnhof einher.