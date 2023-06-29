Welche Vorteile bringt das Projekt für die Nutzer des Bahnhofs Val de Fontenay?

Das Bahnhofsprojekt Val de Fontenay steht voll und ganz im Einklang mit der regionalen Politik zur Verbesserung des täglichen Verkehrs.

Ziel ist es, ein kohärentes Projekt zu entwerfen, um die Zugänglichkeit des Bahnhofs für alle zu verbessern und eine bessere Verbindung zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern zu gewährleisten. Es geht auch darum, eine verbesserte Servicequalität in Bezug auf Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.

Für Val de Fontenay ist es: