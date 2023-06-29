SanierungGare de Val de Fontenay
Welche Vorteile bringt das Projekt für die Nutzer des Bahnhofs Val de Fontenay?
Das Bahnhofsprojekt Val de Fontenay steht voll und ganz im Einklang mit der regionalen Politik zur Verbesserung des täglichen Verkehrs.
Ziel ist es, ein kohärentes Projekt zu entwerfen, um die Zugänglichkeit des Bahnhofs für alle zu verbessern und eine bessere Verbindung zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern zu gewährleisten. Es geht auch darum, eine verbesserte Servicequalität in Bezug auf Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.
Für Val de Fontenay ist es:
- Ein 100% barrierefreier Bahnhof;
- Verbesserte und komfortablere Verbindungen zwischen RER A und RER E im Vergleich zur aktuellen Situation;
- Einfachere Verbindungen zwischen aktuellen und zukünftigen Verkehrslinien, aber auch mit anderen Verkehrsmitteln (Busse, Fahrräder, Fahrzeuge usw.)
- Besser lesbare Fahrgastinformation und angepasstere Bahnhofsdienste.