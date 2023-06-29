Wie sieht der Zeitplan für die Fertigstellung des Projekts aus? Wie die Arbeit ablaufen wird.

Am Ende der öffentlichen Anhörung ist der Beginn der Arbeiten der verschiedenen zuständigen Projektträger im Jahr 2022 vorgesehen. Die Arbeiten werden in 4 aufeinanderfolgenden Phasen von 2022 bis 2035 durchgeführt, um die Kohärenz mit der Ankunft der verschiedenen Verkehrslinien, Metro 1, Metro 15 und Straßenbahn T1, zu gewährleisten. Der vorläufige Horizont für die Fertigstellung der Arbeiten am Bahnhofsmast ist bis 2033 vorgesehen. Dennoch werden die Phasen der Arbeiten und die Inbetriebnahme während der Vorprojektstudien (AVP) und Projektstudien (PRO) nach Erhalt der Gemeinnützigkeitserklärung (DUP) verfeinert. Die in dieser Phase des Projekts angegebenen Daten sind daher indikativ und werden im Laufe des Projekts neu bewertet.