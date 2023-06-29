SanierungGare de Val de Fontenay
Wie hoch ist die Finanzierung des Projekts?
Die Kosten des Projekts, das die Entwicklung der "Eisenbahn"- und "intermodalen" Perimeter umfasst, belaufen sich auf 275 Mio. € ohne Mehrwertsteuer. In dieser Phase des Projekts wird sich der Betrag jedoch wahrscheinlich um + oder – 10 % ändern. Sie wird am Ende der Vorentwurfsphase spezifiziert.
Das Projekt umfasst mehrere Maßnahmen und kommt daher für mehrere Finanzierungslinien in Betracht:
- Finanzierung des Masterplans für Barrierefreiheit (SDA);
- die im ticket der Verbindungsleitungen Grand-Paris im Rahmen der Dachverordnung 2015-2020 vorgesehenen Mittel;
- die Common-Law-Finanzierung von Île-de-France Mobilités;
- Mittel, die von den lokalen Behörden im Rahmen ihrer Planungs- und Straßenbaukompetenzen mobilisiert werden.