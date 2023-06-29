Wer sind die Projektleiter?

Île-de-France Mobilités ist der Projekteigentümer. Er leitet technische Machbarkeitsstudien.

Die Region Île-de-France, der Staat und Île-de-France Mobilités sind die Geldgeber der DOCP-Studien und der Konsultation. Für detailliertere Studien, die als Schema of Principle bezeichnet werden, wird die Finanzierung auf die Stadt Fontenay-sous-Bois, das Departement Val-de-Marne und die Société du Grand Paris ausgeweitet.

Die Projektstudien werden in enger Zusammenarbeit durchgeführt mit:

Gemeinden: Die Stadt Fontenay-sous-Bois, das Departement Val-de-Marne und das Établissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois;

Bestehende und zukünftige Verkehrsbetreiber und -projektträger: SNCF, RATP und SGP.

Während der Bauphase wird das Projektmanagement auf mehrere Akteure übertragen: Die Verkehrsunternehmen (RATP, SNCF) werden in den Perimetern eingreifen, für die sie verantwortlich sind, während der Departementsrat Val-de-Marne und die SPL Marne au Bois für die Entwicklung der Umgebung des Bahnhofs (der "intermodale" Perimeter) zuständig wären.

Île-de-France Mobilités wird die Gesamtkoordination des Projekts zwischen den verschiedenen Projektträgern sicherstellen, in Abstimmung mit anderen Stadt- und Verkehrsprojekten.