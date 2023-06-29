Was ist der Zweck einer öffentlichen Untersuchung? Wann findet die Vernehmlassung zum Sanierungsprojekt des VAl-Bahnhofs Fontenay statt?

Die öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmastes Val de Fontenay findet vom 23. April bis 26. Mai 2021 statt.

Dieses Verfahren ist ein regulatorischer Schritt vor Beginn der Arbeiten und gilt für alle Projekte, die Auswirkungen auf ihre Umwelt haben. Ziel ist es, die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen bei der Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Die Organisation der öffentlichen Untersuchung ist xa0 dem Präfekten von Val-de-Marne anvertraut

Die Vernehmlassung zur Sanierung des Bahnhofsmastes Val de Fontenay fand vom 20. Februar bis 24. März 2017 statt. Es generierte eine bedeutende Beteiligung mit 495 Meinungen von Anwohnern, Bahnhofsnutzern und lokalen Interessengruppen.