SanierungGare de Val de Fontenay
Wie kann ich mich informieren? Wie kann ich an der öffentlichen Befragung teilnehmen?
Aktualisiert am
Sie können sich über die Website des Projekts www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr, den Newsletter oder die Informationsmappe, die Sie erhalten haben, wenn Sie in der Nähe des Pols sind, oder auf der Website von Île-de-France Mobilités informieren, um sich einen schnellen Überblick über das Projekt zu verschaffen.
Sie können auf verschiedene Weise an der öffentlichen Befragung teilnehmen:
- Die Büros in Fontenay-sous-Bois,
Haus des Lebensraums und des Lebensumfelds
6 rue de l'ancienne mairie
Dienstag, 4. Mai, von 9 bis 12 Uhr
Mittwoch, 12. Mai, von 13:30 bis 17 Uhr
Donnerstag, 20. Mai, von 9 bis 12 Uhr
Mittwoch, 26. Mai, von 14 bis 17.30 Uhr
Sie können die Untersuchungsakte der öffentlichen Versorgungsunternehmen einsehen:
- In Fontenay-sous-Bois
Haus des Lebensraums und des Lebensumfelds
6 rue de l'ancienne mairie
Dienstag, Mittwoch und Freitag
von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 17:15 Uhr
- Die Website des digitalen Registers: reamenagement-pole-gare-val-defontenay.enquetepublique.net
- Die Website der Präfektur: val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-EnquetesPubliques
- Projektstandort: reamenagementgare-val-de-fontenay.fr
- Die Website der Stadt Fontenay-sous-Bois: fontenay.fr/cadre-de-vie/urbanisme/enquetes-publiques1128.html