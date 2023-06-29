Pol - Bahnhof

SanierungGare de Val de Fontenay

Wie kann ich mich informieren? Wie kann ich an der öffentlichen Befragung teilnehmen?

Aktualisiert am

Sie können sich über die Website des Projekts www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr, den Newsletter oder die Informationsmappe, die Sie erhalten haben, wenn Sie in der Nähe des Pols sind, oder auf der Website von Île-de-France Mobilités informieren, um sich einen schnellen Überblick über das Projekt zu verschaffen.

Sie können auf verschiedene Weise an der öffentlichen Befragung teilnehmen:

  • Die Büros in Fontenay-sous-Bois,
    Haus des Lebensraums und des Lebensumfelds
    6 rue de l'ancienne mairie
    Dienstag, 4. Mai, von 9 bis 12 Uhr
    Mittwoch, 12. Mai, von 13:30 bis 17 Uhr
    Donnerstag, 20. Mai, von 9 bis 12 Uhr
    Mittwoch, 26. Mai, von 14 bis 17.30 Uhr
    undefinedundefinedundefined

Sie können die Untersuchungsakte der öffentlichen Versorgungsunternehmen einsehen: