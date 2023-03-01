Abschluss der öffentlichen Untersuchung der Straßenbahn 1!

Veröffentlichungsdatum: 4. November 2019

Vom 18. September bis zum 18. Oktober fand die öffentliche Anhörung zum Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn 1 statt. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser wichtigen Phase im Leben des Projekts.

Die Beiträge wurden über mehrere Beteiligungsinstrumente ermöglicht: Das elektronische Online-Register ermöglichte es, seine Stellungnahme online zu übermitteln, die von der Kommission für öffentliche Untersuchung in den Städten der Route (Colombes, Nanterre und Rueil-Malmaison) eingerichteten Büros ermöglichten es der Öffentlichkeit, ihre Meinung zu dem der Untersuchung gewidmeten Papierregister abzugeben oder direkt mit den Untersuchungskommissaren zu sprechen, um ihnen Kommentare zukommen zu lassen.

Anwohner, Vereine, Händler und Mandatsträger konnten die Akte der Untersuchung des öffentlichen Versorgungsunternehmens einsehen, die in den Rathäusern von Colombes, Nanterre und Rueil-Malmaison sowie auf den Websites des Projekts und der Präfektur zur Verfügung gestellt wurde.

Die Untersuchungskommission hat nun 30 Tage Zeit, um ihre Zusammenfassung an den Präfekten von Hauts-de-Seine zu übermitteln. Sie wird einen Bericht über den Fortgang der öffentlichen Anhörung und eine Stellungnahme zu dem Projekt vorlegen. Diese Dokumente berücksichtigen alle während der Untersuchung eingereichten Beiträge und ermöglichen es dem Präfekten, über die Erklärung des öffentlichen Nutzens des Projekts zu entscheiden.