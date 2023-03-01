Das Projekt sieht vor, das Viertel Petit Colombes mit dem Château de Malmaison zu verbinden und die Städte Nanterre und Rueil-Malmaison im Departement Hauts-de-Seine zu bedienen. Insgesamt werden 15 zusätzliche Stationen – im Abstand von etwa 500 Metern auf einer Strecke von 7,5 km – entwickelt, um den Reisebedürfnissen des Gebiets gerecht zu werden. In Übereinstimmung mit der RER A und dem L-Zug am Bahnhof Nanterre-Université und mit der zukünftigen Metro 15 am Place de la Boule in Nanterre wird diese Erweiterung die Mobilität der Einwohner erleichtern und den Zugang zu vielen wichtigen Einrichtungen im Westen der Ile-de-France verbessern.

Das Projekt zur Verlängerung der T1 von Nanterre nach Rueil-Malmaison verfolgt folgende Ziele: