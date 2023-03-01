Das Projekt
Das Projekt sieht vor, das Viertel Petit Colombes mit dem Château de Malmaison zu verbinden und die Städte Nanterre und Rueil-Malmaison im Departement Hauts-de-Seine zu bedienen. Insgesamt werden 15 zusätzliche Stationen – im Abstand von etwa 500 Metern auf einer Strecke von 7,5 km – entwickelt, um den Reisebedürfnissen des Gebiets gerecht zu werden. In Übereinstimmung mit der RER A und dem L-Zug am Bahnhof Nanterre-Université und mit der zukünftigen Metro 15 am Place de la Boule in Nanterre wird diese Erweiterung die Mobilität der Einwohner erleichtern und den Zugang zu vielen wichtigen Einrichtungen im Westen der Ile-de-France verbessern.
Das Projekt zur Verlängerung der T1 von Nanterre nach Rueil-Malmaison verfolgt folgende Ziele:
- Ein schnelles, zuverlässiges und zugängliches Transportmittel anzubieten, das an die Reisebedürfnisse angepasst ist, eine echte Alternative zum privaten Auto
- Effiziente Verbindungen mit dem strukturierenden Netzwerk sicherstellen
- Unterstützung der Entwicklung des Territoriums
- Verbesserung des Lebensumfelds durch Neuqualifizierung öffentlicher Räume und Schaffung durchgängiger, komfortabler und sicherer Routen zugunsten aktiver Verkehrsträger.
Hohe Servicequalität für die Nutzer
- Schnelligkeit: ca. 26 Minuten Fahrt von den Bahnhöfen Petit Colombes zum Château de Malmaison
- Hohe Frequenz: alle 4 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und alle 10 Minuten außerhalb der Spitzenzeiten
- Optimale Regelmäßigkeit: Verkehr auf reservierten Fahrspuren und Vorrang an Kreuzungen
- Komfort : geräumige, belüftete und helle Züge
- Verlängerte Öffnungszeiten: 7 Tage die Woche, von 5:30 bis 12:30 Uhr (1:30 Uhr freitags, samstags und am Vorabend von Feiertagen)
- Zugänglichkeit : Straßenbahnstationen und Straßenbahnen, die für Rollstuhlfahrer vollständig und unabhängig zugänglich sind
- Echtzeitinformationen: akustische und visuelle Informationen über Wartezeiten an Bord von Fahrzeugen und an Bahnhöfen.
Ein optimierter Service
Fast 170.000 Einwohner und 146.000 Arbeitsplätze
Das Projekt wird einem wichtigen Wohngebiet im Westen der Ile-de-France und einem sehr dynamischen Wirtschaftsgebiet in der Nähe des Geschäftsviertels La Défense dienen (ZAC des Groues mit dem zukünftigen Bahnhof Nanterre la Folie, Sanierung des Place de la Boule in Nanterre, Projekt Cœur de Quartier an der Universität Nanterre usw.).
Viele angeschlossene Geräte
Colleges und ein Gymnasium, Hochschulen, Verwaltungsgebäude, Sport- und Kultureinrichtungen, Gesundheitszentren oder Grün- und Kulturerbegebiete.
Ein Bindeglied im Verkehrsnetz
Der T1 wird in direkter Verbindung stehen mit:
> die Metro 15 und viele Buslinien am Hauptpol des Place de la Boule
> RER A (Zweig Saint-Germain-en-Laye) und Zug L nach Nanterre-Université
Hochwertige Einrichtungen
Die Ankunft der Straßenbahn wird von einer Neugestaltung des öffentlichen Raums begleitet: Renovierung von Straßen, begrünten Bürgersteigen, Baumpflanzungen, neuen Radwegen, ästhetischen Stationen und erneuerten Möbeln. Diese Entwicklungen werden dazu beitragen, das Lebensumfeld der Bewohner und Mitarbeiter des Viertels zu verbessern.
Eine bessere gemeinsame Nutzung der Straßen zugunsten weicher Verkehrsträger
Das Projekt wird zur Verkehrsberuhigung beitragen, indem es eine attraktive Alternative zum privaten Pkw in einem besonders verkehrsdichten Gebiet bietet. Es wird mehr Platz für aktive Fortbewegungsarten wie Gehen und Radfahren geben. Entlang der Route wird ein durchgehender Radweg angelegt, der an das Radwegenetz der Region angeschlossen ist.