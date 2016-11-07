Straßenbahn

ErweiterungNanterre > Rueil-Malmaison

Das zweite Projekt zur Verlängerung der T1 nach Westen in Richtung Nanterre und Rueil-Malmaison wurde Ende 2020 für gemeinnützig erklärt und befindet sich derzeit in der Studienphase. Sie wird die Stationen "Petit-Colombes" mit "Château de Malmaison" verbinden.  Mit 15 Stationen im Abstand von durchschnittlich 500 Metern über 7,5 km wird die Linie neue Verbindungen mit der RER A und der Linie L des Transilien, aber auch mit der zukünftigen Linie 15 der U-Bahn ermöglichen.

Bild 1 von 3

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Hauts-de-Seine
Île-de-France Mobilités

Nachrichten

Veröffentlicht am

Informationsworkshop zum Stadtteil Petit Nanterre am 2. Dezember

Abonnieren Sie die Nachrichten
Alle Projektnachrichten

Karte

Schlüsselfiguren

4 Minuten

zwischen den einzelnen Straßenbahnen während der Hauptverkehrszeit

15

Stationen

7,5 km

der Handlung

64.000 Reisende

pro Tag

26 Minuten

zwischen Petit-Colombes und Château de Malmaison

Kalender

  1. 2017-2018
    Vorstudien (Dossier der Ziele und Hauptmerkmale)
  2. Von 7 November 2016 bis 31 Januar 2017
    Vorgespräch
  3. 2017 bis Februar 2019
    Vorstudien und laufende Beratung (Schema des Prinzips / Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens)
  4. Vom 18. September bis 18. Oktober 2019
    Öffentliche Untersuchung
  5. 8. Oktober 2020
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  6. Heute
    2024-2025
    Ergänzende Vorprojekt- und Projektstudien