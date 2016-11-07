ErweiterungNanterre > Rueil-Malmaison

Das zweite Projekt zur Verlängerung der T1 nach Westen in Richtung Nanterre und Rueil-Malmaison wurde Ende 2020 für gemeinnützig erklärt und befindet sich derzeit in der Studienphase. Sie wird die Stationen "Petit-Colombes" mit "Château de Malmaison" verbinden. Mit 15 Stationen im Abstand von durchschnittlich 500 Metern über 7,5 km wird die Linie neue Verbindungen mit der RER A und der Linie L des Transilien, aber auch mit der zukünftigen Linie 15 der U-Bahn ermöglichen.