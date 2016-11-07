ErweiterungNanterre > Rueil-Malmaison

Das zweite Projekt zur Verlängerung der T1 nach Westen in Richtung Nanterre und Rueil-Malmaison wurde Ende 2020 für gemeinnützig erklärt und befindet sich derzeit in der Studienphase. Sie wird die Stationen "Petit-Colombes" mit "Château de Malmaison" verbinden. Mit 15 Stationen im Abstand von durchschnittlich 500 Metern über 7,5 km wird die Linie neue Verbindungen mit der RER A und der Linie L des Transilien, aber auch mit der zukünftigen Linie 15 der U-Bahn ermöglichen.
Schlüsselfiguren
4 Minuten
zwischen den einzelnen Straßenbahnen während der Hauptverkehrszeit
15
Stationen
7,5 km
der Handlung
64.000 Reisende
pro Tag
26 Minuten
zwischen Petit-Colombes und Château de Malmaison
Kalender
- 2017-2018Vorstudien (Dossier der Ziele und Hauptmerkmale)
- Von 7 November 2016 bis 31 Januar 2017Vorgespräch
- 2017 bis Februar 2019Vorstudien und laufende Beratung (Schema des Prinzips / Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens)
- Vom 18. September bis 18. Oktober 2019Öffentliche Untersuchung
- 8. Oktober 2020Erklärung der Gemeinnützigkeit
- Heute2024-2025Ergänzende Vorprojekt- und Projektstudien