Atelier d'information sur le quartier du Petit Nanterre le 2 décembre
Publié le
L’équipe projet, réunissant les maîtres d’ouvrages Île-de-France Mobilités et le Département des Hauts-de-Seine, avec la ville de Nanterre, invite les riverains du Petit Nanterre à un atelier d’information consacré au futur tramway T1.
Cet échange permettra de :
- Présenter l’avancement du projet et ses enjeux pour le quartier,
- Focus sur les aménagements prévus dans le quartier,
- Répondre à vos questions et recueillir vos observations.
Date : 2 décembre 2025 à 18h30
Lieu : Salle polyvalente de la Maison de l’Enfance – 92000 Nanterre
Un temps ouvert à toutes et tous pour mieux comprendre l’arrivée du T1 et son rôle dans l’amélioration des déplacements au sein du territoire.