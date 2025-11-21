Atelier d'information sur le quartier du Petit Nanterre le 2 décembre

L’équipe projet, réunissant les maîtres d’ouvrages Île-de-France Mobilités et le Département des Hauts-de-Seine, avec la ville de Nanterre, invite les riverains du Petit Nanterre à un atelier d’information consacré au futur tramway T1.

Cet échange permettra de :

Présenter l’avancement du projet et ses enjeux pour le quartier,

Focus sur les aménagements prévus dans le quartier,

Répondre à vos questions et recueillir vos observations.

Date : 2 décembre 2025 à 18h30

Lieu : Salle polyvalente de la Maison de l’Enfance – 92000 Nanterre

Un temps ouvert à toutes et tous pour mieux comprendre l’arrivée du T1 et son rôle dans l’amélioration des déplacements au sein du territoire.