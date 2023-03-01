Le tramway traversera le Petit Nanterre le long de l’avenue de la République en desservant l’hôpital Max Fourestier, la mosquée Okba Ibn Nafaa et les commerces du quartier. Il facilitera les liens du quartier avec l’Université et le centre-ville de Nanterre, mais également avec Colombes et le T2.

Le tramway circulera au milieu des voies, la voirie comprendra une file de circulation par sens et des bandes cyclables seront aménagées. L’avenue de la République étant relativement étroite, des acquisitions foncières sont nécessaires sur des fonds de jardins de la rive nord.

Le plan de circulation des voitures sera modifié à l’approche du Pont de Rouen, avec un sens unique entre la rue des Saules et la rue du 11 novembre, ce qui permet à la fois de limiter les acquisitions foncières et réduire le trafic de transit dans le quartier.