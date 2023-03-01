Le tracé
Le projet prévoit de prolonger la ligne de tramway sur 7,5 km, au cœur des villes de Nanterre et Rueil-Malmaison. Avec 15 stations, espacées de 500 mètres en moyenne, cette nouvelle ligne proposera une desserte de proximité, au plus près des différents quartiers et équipements du territoire.
L’itinéraire du Tram 1
Le Petit Nanterre
Le tramway traversera le Petit Nanterre le long de l’avenue de la République en desservant l’hôpital Max Fourestier, la mosquée Okba Ibn Nafaa et les commerces du quartier. Il facilitera les liens du quartier avec l’Université et le centre-ville de Nanterre, mais également avec Colombes et le T2.
Le tramway circulera au milieu des voies, la voirie comprendra une file de circulation par sens et des bandes cyclables seront aménagées. L’avenue de la République étant relativement étroite, des acquisitions foncières sont nécessaires sur des fonds de jardins de la rive nord.
Le plan de circulation des voitures sera modifié à l’approche du Pont de Rouen, avec un sens unique entre la rue des Saules et la rue du 11 novembre, ce qui permet à la fois de limiter les acquisitions foncières et réduire le trafic de transit dans le quartier.
Zoom sur le Pont de Rouen
Conformément aux enseignements issus de la concertation, une ouverture apaisée sera créée sous les voies ferrées et routières du Pont de Rouen, permettant un nouveau passage à l’écart de l’autoroute, pour le tramway, les piétons et les cyclistes.
Cette solution permet de répondre plus largement aux enjeux de réaménagement de cette zone, en faveur des piétons et des cyclistes, et de renforcer les liens entre le Petit Nanterre et le quartier de l’Université.
Les espaces à proximité du Pont de Rouen seront également transformés autour de la future station « Petit Nanterre », permettant de marquer l’entrée du quartier.
Autour de l’Université
Le Tram 1 desservira ici des équipements d’envergure métropolitaine, comme l’Université Paris Nanterre, la cité administrative de Nanterre Préfecture. Une station desservira également le collège République. Ce quartier comprend de nombreux projets urbains, comme les Papèteries de Nanterre, les franges de l’université et le projet coeur de quartier, à proximité de la gare de Nanterre Université.
Le tramway s’implantera majoritairement sur le côté de la voirie.
La station Nanterre Université s’implantera sur le parvis de la gare, pour des correspondances optimales avec le RER A et le Train L.
Joliot-Curie – Place de la Boule
Ici, le Tram 1 fera le lien entre le quartier de la préfecture, le centre ancien de Nanterre et l’entrée de ville de Rueil-Malmaison. Il desservira notamment le théâtre des Amandiers, le parc André Malraux, le palais des sports, l’Hôtel de ville et le lycée Joliot-Curie.
Le tramway sera majoritairement situé au milieu des voies. La voirie comprendra une fi le de circulation par sens, à l’exception des zones des carrefours, ainsi qu’un itinéraire cyclable continu.
La station Nanterre – La Boule s’inscrira sur le parvis de la future gare du métro 15, pour des conditions de correspondance optimales.
Zoom sur l’avenue Joliot Curie
L’avenue Joliot Curie accueille de nombreux équipements administratifs, scolaires et sportifs.
Le projet prévoit d’aménager une file de circulation par sens, à l’exception des carrefours, et un itinéraire cyclable, permettant d’apaiser les conditions de circulation. Il a également été conçu de manière à réaliser les travaux à une distance suffisante de l’alignement d’arbres au nord (côté mairie et habitations) afin de le préserver. La majeure partie des arbres côté sud (côté lycée et stade) devra être supprimée et remplacée par un nouvel alignement.
Zoom sur la place de la Boule
La Place de la Boule est une porte d’entrée du centre-ville de Nanterre et un futur pôle de transport de l’ouest francilien. Elle accueillera le Tram 1, le futur métro 15, et plusieurs lignes de bus. La station du tramway sera intégrée au parvis de la future gare du métro 15, pour des conditions optimales de correspondance.
Le carrefour actuel sera transformé en une place urbaine emblématique, apaisée et attractive pour les piétons et cyclistes. Elle bénéficiera de plantations d’arbres.
Les passages routiers souterrains sous la place seront maintenus. La largeur de celui situé sur l’avenue du maréchal Joffre sera légèrement réduite, mais les deux sens de circulation seront maintenus.
Rueil-Malmaison
Le Tram 1 traversera Rueil-Malmaison via les avenues Paul Doumer et Napoléon Bonaparte, desservant le centre-ville et ses commerces, ainsi que le théâtre André Malraux, l’Hôtel de ville, le conservatoire à rayonnement régional ou encore l’Institut Français du Pétrole et des énergies nouvelles. Son itinéraire se poursuit jusqu’au Château de Malmaison.
Le tramway sera implanté au milieu des voies. La voirie comprendra une file de circulation par sens à exception des zones des carrefours. Des bandes cyclables seront aménagées, permettant au quartier de bénéficier de conditions de vie apaisées et sécurisées.
Zoom sur le centre-ville de Rueil-Malmaison
L’arrivée du Tram 1 permettra de requalifier les avenues Paul Doumer et Napoléon Bonaparte en faveur des riverains, piétons et cyclistes. Le projet prévoit d’aménager une file par sens, à l’exception des principaux carrefours, et le passage souterrain situé au croisement avec le boulevard de l’hôpital Stell sera comblé pour permettre le passage du tramway.
Des bandes cyclables seront aménagées et les traversées de l’avenue seront facilitées pour les piétons, permettant de tisser des liens entre le centre-ville et les villages Plaine-Gare, Belle-Rive et Bords-de-Seine. Les arbres d’alignement qui nécessiteront d’être supprimés dans le cadre des travaux seront restitués par de nouveaux sujets. Des places de stationnement et de livraison seront aménagées à proximité des principaux commerces.
Le Tram 1 contribuera ainsi à renforcer la qualité et l’attractivité de cet axe majeur du centre-ville.
Zoom sur le terminus
Le terminus de la ligne est situé à proximité de la place Osiris à Rueil-Malmaison. Cette implantation permet de desservir à la fois le Château de Malmaison, la piscine des Closeaux et les équipements sportifs situés à proximité.
Il a été conçu de manière à optimiser les conditions de correspondance avec les lignes de bus du secteur, notamment en provenance et en direction des Yvelines.
Le traitement architectural de la place Osiris tiendra compte de sa valeur historique d’ancienne entrée du domaine de Malmaison, dans le cadre de procédures associant l’Architecte des Bâtiments de France.
Le terminus sera équipé de stationnements vélos et d’une consigne collective sécurisée. Un local sera également construit en vue d’accueillir les conducteurs du tramway.