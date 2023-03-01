Le projet
Le projet prévoit de relier le quartier du Petit Colombes au Château de Malmaison, en desservant les villes de Nanterre et de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Au total, ce sont 15 stations supplémentaires – espacées d’environ 500 mètres, sur un parcours de 7,5 km – qui seront aménagées afin de répondre aux besoins en déplacement du territoire. En correspondance avec le RER A et le Train L à la gare de Nanterre-Université et avec le futur métro 15 à la place de la Boule à Nanterre, ce prolongement facilitera les déplacements des habitants et améliorera l’accès à de nombreux équipements majeurs de l’ouest francilien.
Le projet de prolongement du T1 de Nanterre à Rueil-Malmaison poursuit les objectifs suivant :
- Offrir un moyen de transport rapide, fiable et accessible, adapté aux besoins de déplacements, véritable alternative à la voiture individuelle
- Assurer des correspondances efficaces avec le réseau structurant
- Accompagner le développement du territoire
- Améliorer le cadre de vie en requalifiant les espaces publics, et en créant des itinéraires continus, confortables et sécurisés en faveur des modes actifs.
Une grande qualité de service pour les usagers
- Rapidité : environ 26 minutes de trajet des stations Petit Colombes au Château de Malmaison
- Fréquence élevée : toutes les 4 minutes en heures de pointes et toutes les 10 minutes en heures creuses
- Régularité optimale : circulation en voie réservée et priorité aux carrefours
- Confort : des rames spacieuses, ventilées et lumineuses
- Amplitude horaire étendue : 7j/7, de 5 h 30 à 0 h 30 (1h30 les vendredis, samedis et veilles de jours fériés)
- Accessibilité : des stations et des rames de tramway entièrement accessibles, en toute autonomie, aux personnes en fauteuil roulant
- Information en temps réel : une information sonore et visuelle sur le temps d’attente à bord des véhicules et en station.
Une desserte optimisée
Près de 170 000 habitants et 146 000 emplois desservis
Le projet desservira un bassin de vie majeur de l’ouest francilien et un territoire économique très dynamique, à proximité du quartier d’affaires de La Défense (ZAC des Groues avec la future gare de Nanterre la Folie, requalification de la place de la Boule à Nanterre, projet Cœur de Quartier à Nanterre Université…).
De nombreux équipements reliés
Des collèges et un lycée, des établissements d’enseignement supérieur, des bâtiments administratifs, des équipements sportifs et culturels, des centres de santé ou encore des espaces verts et patrimoniaux.
Un maillon du réseau de transports
Le T1 sera en interconnexion directe avec :
> le Métro 15 et de nombreuses lignes de bus sur le pôle majeur de la place de la Boule
> le RER A (branche Saint-Germain-en-Laye) et le Train L à Nanterre-Université
Des aménagements de qualité
L’arrivée du tramway s’accompagnera d’un réaménagement de l’espace public : rénovation des voiries, trottoirs végétalisés, plantation d’arbres, nouveaux itinéraires cyclables, stations esthétiques et mobilier renouvelé. Ces aménagements contribueront à l'amélioration du cadre de vie des habitants et salariés du quartiers.
Un meilleur partage de la voirie en faveur des modes doux
Le projet contribuera à l’apaisement des circulations en offrant une alternative attrayante à la voiture individuelle dans un secteur où la circulation est particulièrement dense. Il donnera plus d’espace aux modes de déplacement actifs comme la marche et le vélo. Un itinéraire cyclable continu sera créé le long du tracé, et relié au réseau cyclable du secteur.