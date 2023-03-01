Le projet prévoit de relier le quartier du Petit Colombes au Château de Malmaison, en desservant les villes de Nanterre et de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Au total, ce sont 15 stations supplémentaires – espacées d’environ 500 mètres, sur un parcours de 7,5 km – qui seront aménagées afin de répondre aux besoins en déplacement du territoire. En correspondance avec le RER A et le Train L à la gare de Nanterre-Université et avec le futur métro 15 à la place de la Boule à Nanterre, ce prolongement facilitera les déplacements des habitants et améliorera l’accès à de nombreux équipements majeurs de l’ouest francilien.

Le projet de prolongement du T1 de Nanterre à Rueil-Malmaison poursuit les objectifs suivant :