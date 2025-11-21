ProlongementNanterre > Rueil-Malmaison

Tram

Le second projet de prolongement du T1 à l’ouest vers Nanterre et Rueil-Malmaison a été déclaré d’utilité publique fin 2020 et est actuellement en phase d’études. Il reliera les stations « Petit-Colombes » à « Château de Malmaison ».  Avec 15 stations espacées de 500 mètres en moyenne sur 7,5km, la ligne permettra de nouvelles correspondances avec le RER A et la ligne L du Transilien, mais aussi avec la future ligne 15 du métro.  

État
Région Île-de-France
Département des Hauts-de-Seine
Île-de-France Mobilités

Publié le

Atelier d'information sur le quartier du Petit Nanterre le 2 décembre

Chiffres-Clés

4 minutes

entre chaque tram en heure de pointe

15

stations

7,5 km

de tracé

64 000 voyageurs

par jour

26 minutes

entre Petit-Colombes et Château de Malmaison

Calendrier

  1. 2017-2018
     Études préalables (Dossier d’Objectifs et des Caractéristiques Principales)
  2. Du 7 novembre 2016 au 31 janvier 2017
    Concertation préalable
  3. 2017 à février 2019
    Études préliminaires et concertation continue (Schéma de principe / Dossier d’Enquête d’Utilité Publique)
  4. Du 18 septembre au 18 octobre 2019
    Enquête publique
  5. 8 octobre 2020
    Déclaration d’utilité publique
  6. Aujourd'hui
    2024-2025
    Etudes complémentaires, d’Avant-Projet et de Projet