ProlongementNanterre > Rueil-Malmaison

Le second projet de prolongement du T1 à l’ouest vers Nanterre et Rueil-Malmaison a été déclaré d’utilité publique fin 2020 et est actuellement en phase d’études. Il reliera les stations « Petit-Colombes » à « Château de Malmaison ». Avec 15 stations espacées de 500 mètres en moyenne sur 7,5km, la ligne permettra de nouvelles correspondances avec le RER A et la ligne L du Transilien, mais aussi avec la future ligne 15 du métro.