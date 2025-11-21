ProlongementNanterre > Rueil-Malmaison

Le second projet de prolongement du T1 à l’ouest vers Nanterre et Rueil-Malmaison a été déclaré d’utilité publique fin 2020 et est actuellement en phase d’études. Il reliera les stations « Petit-Colombes » à « Château de Malmaison ». Avec 15 stations espacées de 500 mètres en moyenne sur 7,5km, la ligne permettra de nouvelles correspondances avec le RER A et la ligne L du Transilien, mais aussi avec la future ligne 15 du métro.
Plan
Chiffres-Clés
4 minutes
entre chaque tram en heure de pointe
15
stations
7,5 km
de tracé
64 000 voyageurs
par jour
26 minutes
entre Petit-Colombes et Château de Malmaison
Calendrier
- 2017-2018Études préalables (Dossier d’Objectifs et des Caractéristiques Principales)
- Du 7 novembre 2016 au 31 janvier 2017Concertation préalable
- 2017 à février 2019Études préliminaires et concertation continue (Schéma de principe / Dossier d’Enquête d’Utilité Publique)
- Du 18 septembre au 18 octobre 2019Enquête publique
- 8 octobre 2020Déclaration d’utilité publique
- Aujourd'hui2024-2025Etudes complémentaires, d’Avant-Projet et de Projet