Avis aux Nanterriens : réunion publique d’information !

La réunion publique de ce soir est maintenue malgré les chaleurs. La salle de congrès est climatisée et se situe en contrebas de l'hôtel de ville : 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre.

Le projet de prolongement du Tram T1 entre Nanterre et Rueil-Malmaison avance avec les études d’avant-projet en cours.

En partenariat avec la ville de Nanterre, l’équipe projet composée des deux maîtres d’ouvrages Île-de-France Mobilités et le Département des Hauts-de-Seine vous convient à une :

réunion publique d’information sur le projet (secteur Nanterre)

le mardi 1er juillet à 19h

Salle des Congrès, 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre

Venez nombreux pour vous informer sur le projet, exprimer votre avis et poser vos questions à l'équipe projet !