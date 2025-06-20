Avis aux Nanterriens : réunion publique d’information !
La réunion publique de ce soir est maintenue malgré les chaleurs. La salle de congrès est climatisée et se situe en contrebas de l'hôtel de ville : 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre.
Le projet de prolongement du Tram T1 entre Nanterre et Rueil-Malmaison avance avec les études d’avant-projet en cours.
En partenariat avec la ville de Nanterre, l’équipe projet composée des deux maîtres d’ouvrages Île-de-France Mobilités et le Département des Hauts-de-Seine vous convient à une :
réunion publique d’information sur le projet (secteur Nanterre)
le mardi 1er juillet à 19h
Salle des Congrès, 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre
Venez nombreux pour vous informer sur le projet, exprimer votre avis et poser vos questions à l'équipe projet !
Si vous ne pouvez pas participer à cette réunion, vous retrouverez le support de présentation sur ce site dans la rubrique « Médiathèque ».