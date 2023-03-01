Das Layout

Zoom auf das Stadtzentrum von Rueil-Malmaison

Die Ankunft der Straßenbahn 1 wird die Alleen Paul Doumer und Napoleon Bonaparte zugunsten von Anwohnern, Fußgängern und Radfahrern neu qualifizieren. Das Projekt sieht den Bau einer Fahrspur pro Richtung vor, mit Ausnahme der Hauptkreuzungen, und die Unterführung an der Kreuzung mit dem Stell Hospital Boulevard wird zugeschüttet, um die Durchfahrt der Straßenbahn zu ermöglichen.

Es werden Radwege angelegt und die Überquerungen der Allee für Fußgänger erleichtert, wodurch Verbindungen zwischen dem Stadtzentrum und den Dörfern Plaine-Gare, Belle-Rive und Bords-de-Seine hergestellt werden können. Ausrichtungsbäume, die im Rahmen der Arbeit entfernt werden müssen, werden von neuen Probanden gerendert. Parkplätze und Lieferplätze werden in der Nähe der wichtigsten Geschäfte eingerichtet.

Die Straßenbahn 1 wird somit dazu beitragen, die Qualität und Attraktivität dieser wichtigen Achse des Stadtzentrums zu stärken.