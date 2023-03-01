Das Layout
Das Projekt sieht eine Verlängerung der Straßenbahnlinie um 7,5 km im Herzen der Städte Nanterre und Rueil-Malmaison vor. Mit 15 Stationen, die durchschnittlich 500 Meter voneinander entfernt sind, wird diese neue Linie einen lokalen Service bieten, so nah wie möglich an den verschiedenen Vierteln und Einrichtungen des Territoriums.
Die Route der Straßenbahn 1
Der Petit Nanterre
Die Straßenbahn überquert den Petit Nanterre entlang der Avenue de la République und bedient das Max-Fourestier-Krankenhaus, die Okba Ibn Nafaa-Moschee und die Geschäfte des Viertels. Es wird die Verbindungen des Viertels mit der Universität und dem Stadtzentrum von Nanterre, aber auch mit Colombes und dem T2 erleichtern.
Die Straßenbahn wird in der Mitte der Gleise fahren, die Straße wird eine Fahrschlange pro Richtung enthalten und Radwege werden gebaut. Da die Avenue de la République relativ schmal ist, sind Landerwerbe auf Gartenböden am Nordufer erforderlich.
Der Pkw-Verkehrsplan wird an der Zufahrt zur Pont de Rouen geändert, mit einer Einbahnstraße zwischen der Rue des Saules und der Rue du 11 novembre, was sowohl den Landerwerb einschränkt als auch den Durchgangsverkehr im Viertel reduziert.
Zoom auf die Brücke von Rouen
In Übereinstimmung mit den Lehren aus der Konsultation wird eine friedliche Öffnung unter den Eisenbahn- und Straßengleisen der Pont de Rouen geschaffen, die eine neue Passage abseits der Autobahn für Straßenbahnen, Fußgänger und Radfahrer ermöglicht.
Diese Lösung ermöglicht es, breiter auf die Herausforderungen der Neugestaltung dieses Gebiets zugunsten von Fußgängern und Radfahrern zu reagieren und die Verbindungen zwischen dem Petit Nanterre und dem Universitätsviertel zu stärken.
Die Räume in der Nähe der Pont de Rouen werden auch um den zukünftigen Bahnhof "Petit Nanterre" herum umgewandelt, um den Eingang zum Viertel zu markieren.
Rund um die Universität
Die Straßenbahn 1 wird städtische Einrichtungen wie die Universität Paris Nanterre und die Verwaltungsstadt der Präfektur Nanterre bedienen. Eine Station wird auch das République College bedienen. Dieses Viertel umfasst viele städtische Projekte, wie die Papèteries de Nanterre, die Ränder der Universität und das Projekt Herz des Viertels in der Nähe des Bahnhofs der Universität Nanterre.
Die Straßenbahn wird hauptsächlich am Straßenrand errichtet.
Der Bahnhof Nanterre Université wird sich auf dem Vorplatz des Bahnhofs befinden, um optimale Verbindungen mit dem RER A und dem Zug L zu gewährleisten.
Joliot-Curie – Place de la Boule
Hier wird die Straßenbahn 1 das Präfekturviertel, das alte Zentrum von Nanterre und den Stadteingang von Rueil-Malmaison verbinden. Es wird das Théâtre des Amandiers, den André-Malraux-Park, den Palais des Sports, das Rathaus und das Lycée Joliot-Curie bedienen.
Die Straßenbahn wird sich meist in der Mitte der Gleise befinden. Die Straße wird eine Fahrspur pro Richtung, mit Ausnahme von Kreuzungsbereichen, und einen durchgehenden Radweg umfassen.
Die Station Nanterre – La Boule wird sich auf dem Vorplatz der zukünftigen Metrostation 15 befinden, um optimale Umsteigebedingungen zu gewährleisten.
Zoom auf die Avenue Joliot Curie
Die Avenue Joliot Curie beherbergt viele Verwaltungs-, Schul- und Sporteinrichtungen.
Das Projekt sieht den Bau einer Fahrspur pro Richtung, mit Ausnahme von Kreuzungen, und eines Radwegs vor, um die Verkehrslage zu beruhigen. Es wurde auch so konzipiert, dass die Arbeiten in ausreichendem Abstand von der Baumreihe im Norden (Rathausseite und Häuser) durchgeführt werden, um es zu erhalten. Die meisten Bäume auf der Südseite (Gymnasium und Stadionseite) müssen entfernt und durch eine neue Ausrichtung ersetzt werden.
Zoom auf den Place de la Boule
Der Place de la Boule ist ein Tor zum Stadtzentrum von Nanterre und ein zukünftiger Verkehrsknotenpunkt im Westen der Ile-de-France. Es wird die Straßenbahn 1, die zukünftige U-Bahn 15 und mehrere Buslinien beherbergen. Die Straßenbahnhaltestelle wird in den Vorplatz der zukünftigen U-Bahn-Station 15 integriert, um optimale Umsteigebedingungen zu gewährleisten.
Die derzeitige Kreuzung wird in einen ikonischen, ruhigen und attraktiven städtischen Platz für Fußgänger und Radfahrer umgewandelt. Es wird von Baumpflanzungen profitieren.
Die unterirdischen Straßenführungen unter dem Platz bleiben erhalten. Die Breite der Avenue du Maréchal Joffre wird leicht reduziert, aber beide Verkehrsrichtungen werden beibehalten.
Rueil-Malmaison
Die Straßenbahn 1 durchquert Rueil-Malmaison über die Alleen Paul Doumer und Napoleon Bonaparte und bedient das Stadtzentrum und seine Geschäfte sowie das André Malraux Theater, das Rathaus, das regionale Konservatorium und das französische Institut für Erdöl und neue Energien. Seine Route führt weiter zum Château de Malmaison.
Die Straßenbahn befindet sich in der Mitte der Gleise. Die Straße wird eine Fahrspur pro Richtung enthalten, mit Ausnahme von Kreuzungsbereichen. Es werden Radwege angelegt, die es dem Viertel ermöglichen, friedliche und sichere Lebensbedingungen zu genießen.
Zoom auf das Stadtzentrum von Rueil-Malmaison
Die Ankunft der Straßenbahn 1 wird die Alleen Paul Doumer und Napoleon Bonaparte zugunsten von Anwohnern, Fußgängern und Radfahrern neu qualifizieren. Das Projekt sieht den Bau einer Fahrspur pro Richtung vor, mit Ausnahme der Hauptkreuzungen, und die Unterführung an der Kreuzung mit dem Stell Hospital Boulevard wird zugeschüttet, um die Durchfahrt der Straßenbahn zu ermöglichen.
Es werden Radwege angelegt und die Überquerungen der Allee für Fußgänger erleichtert, wodurch Verbindungen zwischen dem Stadtzentrum und den Dörfern Plaine-Gare, Belle-Rive und Bords-de-Seine hergestellt werden können. Ausrichtungsbäume, die im Rahmen der Arbeit entfernt werden müssen, werden von neuen Probanden gerendert. Parkplätze und Lieferplätze werden in der Nähe der wichtigsten Geschäfte eingerichtet.
Die Straßenbahn 1 wird somit dazu beitragen, die Qualität und Attraktivität dieser wichtigen Achse des Stadtzentrums zu stärken.
Zoom auf die Endstation
Die Endstation der Linie befindet sich in der Nähe des Place Osiris in Rueil-Malmaison. Dieser Standort ermöglicht es, sowohl das Château de Malmaison, das Schwimmbad von Closeaux als auch die in der Nähe befindlichen Sportanlagen zu bedienen.
Es wurde entwickelt, um die Verbindungsbedingungen mit den Buslinien in der Umgebung, insbesondere von und nach Yvelines, zu optimieren.
Die architektonische Behandlung des Place Osiris wird seinen historischen Wert als ehemaliger Eingang zur Domäne von Malmaison im Rahmen von Verfahren berücksichtigen, an denen der Architekt der Gebäude Frankreichs beteiligt ist.
Das Terminal wird mit Fahrradabstellplätzen und einer sicheren Sammelgepäckaufbewahrung ausgestattet. Außerdem wird ein Raum für Straßenbahnfahrer gebaut.