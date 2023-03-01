Konsultation: bereits viel Austausch

Veröffentlichungsdatum: 6. Dezember 2016

STIF und seine Partner danken Ihnen für Ihre Teilnahme an den verschiedenen Treffen, die seit Beginn der Konsultation bereits organisiert wurden:

bei öffentlichen Versammlungen in Nanterre und Rueil-Malmaison am 21. und 23. November sowie am 5. Dezember;

in Nanterre und Rueil-Malmaison am 21. und 23. November sowie am 5. Dezember; anlässlich der Treffen vor Ort auf dem Markt von Rueil-Malmaison, an der Universität Nanterre, an den Bahnhöfen Nanterre-Université, Nanterre-Préfecture, Nanterre-Ville und Rueil-Malmaison sowie an Bord der Busse 304 und 258 am 8. November;

Markt von Rueil-Malmaison, an der Universität Nanterre, an den Bahnhöfen Nanterre-Université, Nanterre-Préfecture, Nanterre-Ville und Rueil-Malmaison sowie an Bord der Busse 304 und 258 am 8. November; während der Treffen am Place de la Boule und an der Rouen-Brücke am 29. November.

Zurück im Video über das Treffen vom 8. November, mit dem Bericht des Web-TV von Nanterre: