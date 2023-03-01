Geben Sie Ihre Meinung online mit I talk about it ab®

Veröffentlichungsdatum: 28. Oktober 2016

J'enparle® ist eine partizipative digitale Karte, auf der Sie die Details des Projekts Tram 1 Station für Station entdecken und Ihre Meinung äußern können, indem Sie die Sektoren auswählen, die Sie interessieren.

Um sich auszudrücken, müssen Sie sich nur registrieren. Sie können auch die Vorschläge anderer Internetnutzer kommentieren, in sozialen Netzwerken teilen oder mit "Gefällt mir" markieren.

Warten Sie nicht länger, gehen Sie zu nanterre-rueil.tram1.jenparle.net