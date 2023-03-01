Die Konsultation geht weiter!
Veröffentlichungsdatum: 31. Mai 2018
Diese neue Phase des Austauschs zwischen Anwohnern und Projektleitern folgt auf die Vorkonsultationsphase, die von November 2016 bis Januar 2017 stattfand.
Was sind die Ziele dieser laufenden Konsultation?
- Präsentieren Sie die Entwicklungen des Projekts seit der Vorkonsultation
- Dialog über Projektthemen und -prinzipien
- Sammeln Sie Feedback von den Teilnehmern, um sich auf zukünftige Schritte vorzubereiten
- Sensibilisierung der Anwohner für die Phase der öffentlichen Befragung