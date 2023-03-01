Straßenbahn

ErweiterungNanterre > Rueil-Malmaison

Die Konsultation geht weiter!

Veröffentlichungsdatum: 31. Mai 2018

Diese neue Phase des Austauschs zwischen Anwohnern und Projektleitern folgt auf die Vorkonsultationsphase, die von November 2016 bis Januar 2017 stattfand.

Was sind die Ziele dieser laufenden Konsultation?

  • Präsentieren Sie die Entwicklungen des Projekts seit der Vorkonsultation
  • Dialog über Projektthemen und -prinzipien
  • Sammeln Sie Feedback von den Teilnehmern, um sich auf zukünftige Schritte vorzubereiten
  • Sensibilisierung der Anwohner für die Phase der öffentlichen Befragung