Das Projekt wurde für gemeinnützig erklärt!

Veröffentlichungsdatum: 29. Oktober 2020

Am 8. Oktober 2020 erklärte der Präfekt von Hauts-de-Seine das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn 1 von Colombes nach Nanterre und Rueil-Malmaison für gemeinnützig.

Diese Entscheidung folgt auf die positive Stellungnahme des öffentlichen Untersuchungsausschusses im Herbst 2019, gefolgt von der genehmigten Projekterklärung von Ile-de-France Mobilité am 5. Februar 2020 und dem Departement Hauts-de-Seine am 12. Juni 2020.

Die Gemeinnützigkeitserklärung (DUP) ist ein entscheidender Schritt zur Durchführung der Operation.