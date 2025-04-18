Verlängerung der Straßenbahn T1: Entdecken Sie den zukünftigen Wartungs- und Lagerstandort!

Die Verlängerung der T1 von Nanterre nach Rueil-Malmaison ist auf Kurs! Die Vorentwurfsstudien des Projekts sind gestartet! Im Februar 2025 ernannte Île-de-France Mobilités den Gewinner des Architekturwettbewerbs für den Wartungs- und Lagerstandort (SMR): ein Konsortium aus LABA und Egis (Egis Rail / Egis Bâtiment).



Die neue SMR in Nanterre ist für das ordnungsgemäße Funktionieren der erweiterten Straßenbahn 1 für einen optimalen Service für zukünftige Benutzer (Betrieb, Lagerung, Wartung) unerlässlich. Es wird die Lagerkapazität von T1 vervollständigen, die schließlich insgesamt 40 km Luftlinie zwischen Fontenay-sous-Bois und Rueil-Malmaison umfassen wird.

Der Architekturwettbewerb entschied zwischen 4 Designteams (aus einer Auswahl von 17 Teilnehmern) nach mehreren Kriterien:

✔️architektonische, städtebauliche, ökologische und landschaftliche Qualität,

✔️funktionelle Qualitäten,

✔️Einhaltung des regulatorischen Rahmens und des Programms der Operation.

Das Siegerprojekt vereint Infrastrukturfunktionalität, Wiederbegrünung und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel. Es wird eine echte urbane Markierung in einem Gebiet sein, das sich in voller Neuzusammensetzung befindet.