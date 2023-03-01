Die Straßenbahn 1 setzt ihren Weg fort ...

Veröffentlichungsdatum: 23. Juni 2020

Der Verwaltungsrat von Ile-de-France Mobilités stimmte am Mittwoch, den 5. Februar 2020, einstimmig und der Departementsrat Hauts-de-Seine am Freitag, den 12. Juni 2020, für die Projekterklärung für die Verlängerung der Straßenbahn 1 von Nanterre nach Rueil-Malmaison.

Es ist in der Tat ein allgemeines Ja zugunsten des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn 1, das die Mitglieder des Verwaltungsrats von Ile-de-France Mobilités am Mittwoch bei der Abstimmung über die Projekterklärung ausgesprochen haben und damit auf die Vorbehalte und Empfehlungen der Untersuchungskommission reagieren.

Was ist die Projekterklärung?

Die Projekterklärung wird am Ende der öffentlichen Anhörung erstellt. Es handelt sich um ein Dokument, mit dem die für das Projekt verantwortliche öffentliche Person über das allgemeine Interesse des geplanten Vorhabens entscheidet. Sie berücksichtigt die Folgenabschätzung, die Stellungnahme der für Umweltangelegenheiten zuständigen Verwaltungsbehörde des Staates und das Ergebnis der öffentlichen Konsultation. Insbesondere werden die Verpflichtungen der beiden Projektträger zur Einhaltung der Empfehlungen der Untersuchungskommission festgelegt.

Nach der befürwortenden Stellungnahme der öffentlichen Untersuchungskommission im vergangenen November ist es daher ein neuer administrativer Fortschritt des Projekts, der gerade abgeschlossen wurde. Die Straßenbahn 1 setzt ihren Weg zur nächsten Etappe fort: der Erklärung der öffentlichen Nützlichkeit (DUP) des Präfekten von Hauts-de-Seine, die bald eingreifen soll.

Laden Sie die Projekterklärung von Île-de-France Mobilités herunter, indem Sie hier klicken, und die vollständige Datei, indem Sie hier klicken

Laden Sie die Projekterklärung des Departements Hauts-de-Seine herunter, indem Sie hier klicken