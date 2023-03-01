Die öffentliche Untersuchung: Los geht's!

Veröffentlichungsdatum: 17. September 2019

Nach den Konsultationsphasen beginnt im September eine neue Phase des Dialogs: die öffentliche Untersuchung.

Die Ziele der öffentlichen Untersuchung:

Der Öffentlichkeit die Merkmale des Projekts und die Bedingungen seiner Integration in seine Umgebung, seine Auswirkungen und die Maßnahmen zu ihrer Behebung vorzustellen.

Sammeln Sie die Meinung der größtmöglichen Zahl, um nützliche Informationen für die Bewertung des Projekts bereitzustellen.

Kompatibilität der städtebaulichen Dokumente der betroffenen Gemeinden.

Führen Sie die Parzellenvermessung durch, um die Eigentümer der Grundstücke zu identifizieren, die für die Durchführung des Projekts erworben werden sollen.

Ermöglichen Sie es, die Gemeinnützigkeit des Projekts zu erklären.

