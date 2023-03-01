Die öffentliche Untersuchung: Los geht's!
Nach den Konsultationsphasen beginnt im September eine neue Phase des Dialogs: die öffentliche Untersuchung.
Die Ziele der öffentlichen Untersuchung:
- Der Öffentlichkeit die Merkmale des Projekts und die Bedingungen seiner Integration in seine Umgebung, seine Auswirkungen und die Maßnahmen zu ihrer Behebung vorzustellen.
- Sammeln Sie die Meinung der größtmöglichen Zahl, um nützliche Informationen für die Bewertung des Projekts bereitzustellen.
- Kompatibilität der städtebaulichen Dokumente der betroffenen Gemeinden.
- Führen Sie die Parzellenvermessung durch, um die Eigentümer der Grundstücke zu identifizieren, die für die Durchführung des Projekts erworben werden sollen.
- Ermöglichen Sie es, die Gemeinnützigkeit des Projekts zu erklären.
