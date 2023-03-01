Straßenbahn

ErweiterungNanterre > Rueil-Malmaison

Die öffentliche Untersuchung: Los geht's!

Veröffentlichungsdatum: 17. September 2019

Nach den Konsultationsphasen beginnt im September eine neue Phase des Dialogs: die öffentliche Untersuchung.

Die Ziele der öffentlichen Untersuchung:

  • Der Öffentlichkeit die Merkmale des Projekts und die Bedingungen seiner Integration in seine Umgebung, seine Auswirkungen und die Maßnahmen zu ihrer Behebung vorzustellen.
  • Sammeln Sie die Meinung der größtmöglichen Zahl, um nützliche Informationen für die Bewertung des Projekts bereitzustellen.
  • Kompatibilität der städtebaulichen Dokumente der betroffenen Gemeinden.
  • Führen Sie die Parzellenvermessung durch, um die Eigentümer der Grundstücke zu identifizieren, die für die Durchführung des Projekts erworben werden sollen.
  • Ermöglichen Sie es, die Gemeinnützigkeit des Projekts zu erklären.

Alle Teilnahmemöglichkeiten finden Sie hier.