Informationsworkshop zum Stadtteil Petit Nanterre am 2. Dezember

Das Projektteam, das die Projektträger Île-de-France Mobilités und das Departement Hauts-de-Seine mit der Stadt Nanterre zusammenbringt, lädt die Bewohner von Petit Nanterre zu einem Informationsworkshop ein, der der zukünftigen Straßenbahn T1 gewidmet ist.

Dieser Austausch ermöglicht:

den Fortschritt des Projekts und seine Herausforderungen für die Nachbarschaft zu präsentieren,

Konzentrieren Sie sich auf die in der Nachbarschaft geplanten Entwicklungen,

Beantworten Sie Ihre Fragen und sammeln Sie Ihr Feedback.

Datum: 2. Dezember 2025 um 18:30 Uhr

Ort: Mehrzweckraum des Maison de l'Enfance – 92000 Nanterre

Eine Zeit, die allen offen steht, um die Ankunft des T1 und seine Rolle bei der Verbesserung des Verkehrs innerhalb des Territoriums besser zu verstehen.