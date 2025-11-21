Informationsworkshop zum Stadtteil Petit Nanterre am 2. Dezember
Das Projektteam, das die Projektträger Île-de-France Mobilités und das Departement Hauts-de-Seine mit der Stadt Nanterre zusammenbringt, lädt die Bewohner von Petit Nanterre zu einem Informationsworkshop ein, der der zukünftigen Straßenbahn T1 gewidmet ist.
Dieser Austausch ermöglicht:
- den Fortschritt des Projekts und seine Herausforderungen für die Nachbarschaft zu präsentieren,
- Konzentrieren Sie sich auf die in der Nachbarschaft geplanten Entwicklungen,
- Beantworten Sie Ihre Fragen und sammeln Sie Ihr Feedback.
Datum: 2. Dezember 2025 um 18:30 Uhr
Ort: Mehrzweckraum des Maison de l'Enfance – 92000 Nanterre
Eine Zeit, die allen offen steht, um die Ankunft des T1 und seine Rolle bei der Verbesserung des Verkehrs innerhalb des Territoriums besser zu verstehen.