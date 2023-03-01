Nehmen Sie am Online-Chat teil!

Veröffentlichungsdatum: 28. Oktober 2016

Institutionen, Wirtschaftsführer, Verbände, Händler... zu Ihren Tastaturen!

Dienstag, 6. Dezember, zwischen 12:00 und 14:00 Uhr, verbinden Sie sich mit der J'enparle-Plattform, um mit dem Garanten der Beratung und dem Projektteam zu chatten.

Haben Sie eine Frage? Ein Vorschlag? Irgendwelche Anmerkungen? Sie werden ihr letzter Bildschirm sein, um Ihnen zu antworten!

Zögern Sie nicht, geben Sie Ihre Meinung zur Verlängerung der Straßenbahn 1 nach Nanterre und Rueil-Malmaison ab. Die geäußerten Meinungen werden in die Ergebnisse der Konsultation einfließen.