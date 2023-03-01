Veröffentlichungsdatum: 28. Oktober 2016

Nach mehreren Feldtreffen und zwei öffentlichen Versammlungen wurde eine letzte öffentliche Sitzung in Nanterre organisiert. Treffpunkt Montag, 5. Dezember um 19:30 Uhr in der Sayad-Schule, 56 Abdelmalek Sayad Street. Nach einer Präsentation des Projekts beantworten wir Ihre Fragen und holen Ihr Feedback ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sie haben bis zum 2. Januar Zeit, an der Konsultation zur Verlängerung der Straßenbahn 1 nach Nanterre und Rueil-Malmaison teilzunehmen. Wenn Sie nicht an den Sitzungen teilnehmen können, vergessen Sie nicht, dass Sie Ihre Meinung dank der digitalen und partizipativen Karte J'enparle® , mit der Sie Sektoren auswählen und so zum Dialog beitragen können, weiterhin online äußern können.