Hinweis für Nanterriens: öffentliche Informationsveranstaltung!
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Die öffentliche Sitzung heute Abend wird trotz der Hitze aufrechterhalten. Der Kongresssaal ist klimatisiert und befindet sich unterhalb des Rathauses: 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre.
Das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahnlinie T1 zwischen Nanterre und Rueil-Malmaison schreitet mit laufenden Vorentwurfsstudien voran.
In Zusammenarbeit mit der Stadt Nanterre eignet sich das Projektteam, das sich aus den beiden Projekteigentümern Île-de-France Mobilités und dem Departement Hauts-de-Seine zusammensetzt, zu einem:
öffentliche Informationsveranstaltung zum Projekt (Sektor Nanterre)
Dienstag, 1. Juli um 19 Uhr
Salle des Congrès, 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre
Kommen Sie zahlreich, um sich über das Projekt zu informieren, Ihre Meinung zu äußern und dem Projektteam Ihre Fragen zu stellen!
Wenn Sie an diesem Meeting nicht teilnehmen können, finden Sie das Präsentationsmaterial auf dieser Website in der Rubrik "Mediathek".