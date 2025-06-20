Hinweis für Nanterriens: öffentliche Informationsveranstaltung!

Die öffentliche Sitzung heute Abend wird trotz der Hitze aufrechterhalten. Der Kongresssaal ist klimatisiert und befindet sich unterhalb des Rathauses: 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre.

Das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahnlinie T1 zwischen Nanterre und Rueil-Malmaison schreitet mit laufenden Vorentwurfsstudien voran.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Nanterre eignet sich das Projektteam, das sich aus den beiden Projekteigentümern Île-de-France Mobilités und dem Departement Hauts-de-Seine zusammensetzt, zu einem:

öffentliche Informationsveranstaltung zum Projekt (Sektor Nanterre)

Dienstag, 1. Juli um 19 Uhr

Salle des Congrès, 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre

Kommen Sie zahlreich, um sich über das Projekt zu informieren, Ihre Meinung zu äußern und dem Projektteam Ihre Fragen zu stellen!