Erleben Sie die Stadt mit der Straßenbahn

Veröffentlichungsdatum: 28. Oktober 2016

Mit fast 170.000 Einwohnern und 146.000 Arbeitsplätzen bilden die Städte Nanterre und Rueil Malmaison einen wichtigen Lebensraum, der zu den dynamischsten Gebieten der Ile de France gehört. Das Projekt sieht vor, die Straßenbahnlinie 1 im Herzen dieser beiden Städte zu verlängern, um den Einwohnern die tägliche Fortbewegung zu erleichtern und die Entwicklung des Gebiets zu unterstützen.

Bessere Bedienung der südwestlichen Bezirke von La Défense.

Die Straßenbahn verbindet das Viertel Petit Nanterre in etwa 30 Minuten mit dem Château de la Malmaison über das Universitätsviertel, das Stadtzentrum von Nanterre, den Place de La Boule und das Stadtzentrum von Rueil-Malmaison. Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 wird den Zugang zu vielen Einrichtungen entlang der Strecke verbessern: Max-Fourestier-Krankenhaus, Universität, Präfektur, Theater Nanterre-Amandiers und André Malraux, Rathäuser, Sportanlagen...

Unterstützung der Stadtentwicklung des Sektors.

Stadterneuerungsprojekt Petit Nanterre, ZAC des Groues, Neuqualifizierung des Sektors Papeteries, Sanierung des Place de La Boule, ... Die Straßenbahn wird Teil eines sich schnell verändernden Territoriums sein. Wenn es in Betrieb genommen wird, wird es neue Wohn- und Arbeitsquartiere bedienen, die sich derzeit in der Planung befinden. Besonderes Augenmerk wird auf die Artikulation zwischen dem Ausbau der Straßenbahn und diesen Projekten gelegt.

Verbesserung des Lebensumfelds von Bewohnern und Anwohnern

Neben dem Bau der Verkehrsinfrastruktur sieht das Straßenbahnprojekt die Renovierung und Neugestaltung des öffentlichen Raums entlang der Strecke vor. Seine Ankunft wird es ermöglichen, den öffentlichen Raum durch die vollständige Integration von Fahrrädern und Fußgängern neu zu verteilen, Parkplätze und Verkehr neu zu organisieren, zur Verkehrsberuhigung beizutragen und das Stadtbild durch hochwertige Entwicklungen zu verschönern. Dies wird dazu beitragen, das Lebensumfeld der Anwohner zu verbessern.