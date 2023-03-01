Wichtige Einrichtungen auf der Tram1-Strecke
Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 wird den Zugang zu vielen wichtigen lokalen, departementalen und sogar metropolitanen Einrichtungen des Territoriums verbessern.
Die Trasse der Verlängerung der Straßenbahn 1 befindet sich in der Nähe wichtiger Orte für die Lebensqualität von Anwohnern, Studenten oder Mitarbeitern. Die Straßenbahn 1 wird einen guten Service des Territoriums ermöglichen, um den Zugang zu diesen Einrichtungen zu verbessern:
- College und Gymnasien: Collège République, Collège Victor Hugo und Lycée Joliot-Curie in Nanterre, Collège de la Malmaison in Rueil-Malmaison
- Hochschulbildung und Forschung: Universität-Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, Ausbildungsinstitute für Krankenpflege und Kinderbetreuungsassistenten, Französisches Institut für Erdöl und neue Energien in Rueil-Malmaison
- Verwaltung: Gefängnis von Nanterre, Verwaltungsstadt (Präfektur, Departement und Gericht), Verwaltungszentrum Jean Jaurès, Rathäuser von Rueil-Malmaison und Nanterre...
- Sportarten: Arena, Palais des Sports Maurice Thorez, Stadion am Ufer der Seine und Gabriel Péri in Nanterre, Parkstadion, Schwimmbad Closeaux und Hauts-de-Seine Tennis League in Rueil-Malmaison
- Kultur: Théâtre Nanterre-Amandiers und Maison de la Musique in Nanterre, Théâtre André Malraux, Konservatorium und Kulturzentrum Grognard in Rueil-Malmaison...
- Gesundheit: Max-Fourestier-Krankenhaus (CASH) und Clinique de la Défense in Nanterre, Departementskrankenhaus Stell in Rueil-Malmaison
- Grünflächen und Kulturerbe: Domaine und Château de la Mamaison, André Malraux Departementsparks und der Chemin de l'île...