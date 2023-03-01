Straßenbahn

ErweiterungNanterre > Rueil-Malmaison

Wichtige Einrichtungen auf der Tram1-Strecke

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 wird den Zugang zu vielen wichtigen lokalen, departementalen und sogar metropolitanen Einrichtungen des Territoriums verbessern.

Die Trasse der Verlängerung der Straßenbahn 1 befindet sich in der Nähe wichtiger Orte für die Lebensqualität von Anwohnern, Studenten oder Mitarbeitern. Die Straßenbahn 1 wird einen guten Service des Territoriums ermöglichen, um den Zugang zu diesen Einrichtungen zu verbessern:

  • College und Gymnasien: Collège République, Collège Victor Hugo und Lycée Joliot-Curie in Nanterre, Collège de la Malmaison in Rueil-Malmaison
  • Hochschulbildung und Forschung: Universität-Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, Ausbildungsinstitute für Krankenpflege und Kinderbetreuungsassistenten, Französisches Institut für Erdöl und neue Energien in Rueil-Malmaison
  • Verwaltung: Gefängnis von Nanterre, Verwaltungsstadt (Präfektur, Departement und Gericht), Verwaltungszentrum Jean Jaurès, Rathäuser von Rueil-Malmaison und Nanterre...
  • Sportarten: Arena, Palais des Sports Maurice Thorez, Stadion am Ufer der Seine und Gabriel Péri in Nanterre, Parkstadion, Schwimmbad Closeaux und Hauts-de-Seine Tennis League in Rueil-Malmaison
  • Kultur: Théâtre Nanterre-Amandiers und Maison de la Musique in Nanterre, Théâtre André Malraux, Konservatorium und Kulturzentrum Grognard in Rueil-Malmaison...
  • Gesundheit: Max-Fourestier-Krankenhaus (CASH) und Clinique de la Défense in Nanterre, Departementskrankenhaus Stell in Rueil-Malmaison
  • Grünflächen und Kulturerbe: Domaine und Château de la Mamaison, André Malraux Departementsparks und der Chemin de l'île...
Das Schloss von Malmaison, Heimat von Napoleon und Josephine, heute Nationalmuseum.
Mit mehr als 33.000 Studierenden ist die Universität Paris-Ouest-Nanterre-La Défense der zweitgrößte Campus Frankreichs.
Das Rathaus von Rueil-Malmaison
Das Théâtre des Amandiers
Das Max-Fourestier-Krankenhaus.
Das Rathaus von Nanterre.