Wichtige Einrichtungen auf der Tram1-Strecke

Die Trasse der Verlängerung der Straßenbahn 1 befindet sich in der Nähe wichtiger Orte für die Lebensqualität von Anwohnern, Studenten oder Mitarbeitern. Die Straßenbahn 1 wird einen guten Service des Territoriums ermöglichen, um den Zugang zu diesen Einrichtungen zu verbessern: