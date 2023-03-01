Das Projekt auf einen Blick

Das Projekt sieht vor, das Viertel Petit Colombes mit dem Château de Malmaison zu verbinden und die Gebiete Nanterre und Rueil-Malmaison zu bedienen. Insgesamt werden 15 zusätzliche Stationen – im Abstand von etwa 500 Metern auf einer Strecke von 7,5 km – entwickelt, um den Reisebedürfnissen des Gebiets gerecht zu werden.

In Übereinstimmung mit dem RER A und dem L-Zug am Bahnhof Nanterre-Université und mit der zukünftigen Metro 15 am Place de la Boule in Nanterre wird das Projekt den Einwohnern die Fortbewegung erleichtern und den Zugang zu vielen wichtigen Einrichtungen im Westen der Ile-de-France verbessern.

Die Ziele des Projekts sind: