Die öffentliche Untersuchung

Dieses Verfahren ist ein regulatorischer Schritt vor Beginn der Arbeiten und gilt für alle Projekte, die Auswirkungen auf ihre Umwelt haben. Ziel ist es, die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen bei der Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Die Organisation der öffentlichen Untersuchung wird dem Präfekten von Hauts-de-Seine anvertraut.

Sie findet in den Gemeinden Colombes, Nanterre und Rueil-Malmaison unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Untersuchungskommission statt. Die Parzellenerhebung wird gleichzeitig mit der Versorgungserhebung durchgeführt. Es ermöglicht die Bestimmung der Eigentümer von Grundstücken, die für die Durchführung des Projekts erworben werden sollen.