Die öffentliche Untersuchung
Dieses Verfahren ist ein regulatorischer Schritt vor Beginn der Arbeiten und gilt für alle Projekte, die Auswirkungen auf ihre Umwelt haben. Ziel ist es, die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen bei der Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Die Organisation der öffentlichen Untersuchung wird dem Präfekten von Hauts-de-Seine anvertraut.
Sie findet in den Gemeinden Colombes, Nanterre und Rueil-Malmaison unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Untersuchungskommission statt. Die Parzellenerhebung wird gleichzeitig mit der Versorgungserhebung durchgeführt. Es ermöglicht die Bestimmung der Eigentümer von Grundstücken, die für die Durchführung des Projekts erworben werden sollen.
Bewertung abgeben
- Auf den Papierregistern, die in den Büros zur Verfügung gestellt werden
- Per Post zu Händen des Vorsitzenden der öffentlichen Untersuchung unter folgender Adresse:
Rathaus Nanterre – Direktion Infrastruktur – Turm A – 7. Stock – 130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
- Im entmaterialisierten Ermittlungsregister: [email protected]
- Per E-Mail an: [email protected]
- Auf dem Portal der öffentlichen Untersuchung: tram1-dup-nanterre-rueil-malmaison-enquetepublique.net
Sehen Sie sich die Akte der öffentlichen Untersuchung hier an oder:
- In den Rathäusern von Nanterre, Rueil-Malmaison und Colombes während der üblichen Öffnungszeiten
- Auf der speziellen Website der öffentlichen Befragung http://tram1-dup-nanterre-rueil-malmaison.enquetepublique.net
- Auf der Website https://www.projets-environnement.gouv.fr/page/fiche/?q=recordsid:2019598046
Besprechen Sie das Projekt
Die Mitglieder der Untersuchungskommission stehen Ihnen zur Verfügung, um das Projekt während der folgenden Sitzungen zu besprechen:
Direktion für Infrastruktur des Rathauses von Nanterre– Turm A – 7. Stock – 130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
- Mittwoch, 18. September von 9 bis 12 Uhr
- Freitag, 27. September von 9 bis 12 Uhr
- Donnerstag, 10. Oktober von 14 bis 17 Uhr
- Freitag, 18. Oktober von 14 bis 17 Uhr
Rathaus – 88-118 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
Samstag, 5. Oktober von 9 bis 12 Uhr
Rathaus von Rueil-Malmaison
Direction de l'urbanisme et de l'aménagement – 1. Stock des Rathauses – 13 boulevard Floch, 92500 Rueil-Malmaison
- Donnerstag, 19. September von 14 bis 17 Uhr
- Montag, 30. September von 9 bis 12 Uhr
- Dienstag, 8. Oktober von 14 bis 17 Uhr
- Samstag, 12. Oktober von 9 bis 12 Uhr
Rathaus von Colombes
Pol für territoriale Entwicklung - Direction de l'urbanisme et de l'aménagement – 42 rue de la Reine Henriette, 92700 Colombes
- Donnerstag, 19. September von 9 bis 12 Uhr
- Freitag, 27. September von 9 bis 12 Uhr
- Mittwoch, 9. Oktober von 9 bis 12 Uhr
- Freitag, 11. Oktober von 9 bis 12 Uhr
Konsultieren Sie die Rohdaten zur biologischen Vielfalt:
https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/598046