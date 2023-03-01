Frühere Phasen der Konsultation
Vom 7. November 2016 bis zum 2. Januar 2017 war das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn 1 nach Nanterre und Rueil-Malmaison Gegenstand einer Vorkonsultation.
Was ist eine Beratung?
Die Konsultation ist eine Zeit der Information und des Austauschs mit der Öffentlichkeit über die Zweckmäßigkeit und die Merkmale des Projekts. Île-de-France Mobilités und die Projektpartner organisierten eine Konsultation mit Anwohnern, Nutzern öffentlicher Verkehrsmittel, Mandatsträgern, Verbänden und wirtschaftlichen Akteuren des Territoriums, um:
- Holen Sie ihre Ansichten zu den wichtigsten Prinzipien und Zielen des Projekts ein
- Beantworten Sie ihre Fragen
- Bereichern Sie das Projekt, indem Sie ihre Bedürfnisse und Erwartungen integrieren, um gemeinsame Lösungen zu entwickeln
Der Garant der Konsultation
Angesichts der Merkmale des Projekts hat Île-de-France Mobilités die Angelegenheit an die Nationale Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) verwiesen. Er empfahl, eine Konsultation unter der Schirmherrschaft einer Garantin, Frau Claude Brévan, zu organisieren.
Wie geht es weiter?
Die Konsultation mit der Öffentlichkeit endete mit der Erstellung eines Berichts über die Konsultation, der den Austausch und die in dieser Phase geäußerten Meinungen widerspiegelt. Der Garant erstellte auch einen Bericht über die Konsultation. Der mit den lokalen Akteuren und der Öffentlichkeit eingeleitete Dialogprozess wird im Mittelpunkt der nächsten Phasen des Projekts fortgesetzt.
Die Ergebnisse der Vorberatung finden Sie hier!
Laufende Zusammenarbeit
Diese Phase der laufenden Konsultation findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem das Projekt unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der vorherigen Konsultation Gegenstand detaillierterer Studien war. Die Konsultation sollte es ermöglichen, den Dialog mit der Öffentlichkeit über diese Entwicklungen des Projekts fortzusetzen.
Während der durchgeführten Studien arbeiten die Projektleiter eng mit den Städten zusammen, um ein Projekt zu entwerfen, das den Herausforderungen jedes Gebiets am besten gerecht wird.
Die Ziele des laufenden Dialogs:
• Präsentation der Entwicklungen des Projekts seit der Vorkonsultation
• Dialog über die Herausforderungen des Projekts und die Planungsprinzipien, die für die Akte der öffentlichen Untersuchung vorgesehen sind
• Sammeln Sie Feedback von den Teilnehmern, um sich auf zukünftige Schritte vorzubereiten
• Sensibilisierung der Anwohner für die Phase der öffentlichen Befragung
Die Modalitäten der laufenden Konsultation:
Es werden Treffen in Form von öffentlichen Versammlungen, Konsultationsworkshops und Besuchen vor Ort organisiert, um den Bewohnern und der Öffentlichkeit die Teilnahme an der Entwicklung des Projekts zu ermöglichen.