Frühere Phasen der Konsultation

Vom 7. November 2016 bis zum 2. Januar 2017 war das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn 1 nach Nanterre und Rueil-Malmaison Gegenstand einer Vorkonsultation.

Was ist eine Beratung?

Die Konsultation ist eine Zeit der Information und des Austauschs mit der Öffentlichkeit über die Zweckmäßigkeit und die Merkmale des Projekts. Île-de-France Mobilités und die Projektpartner organisierten eine Konsultation mit Anwohnern, Nutzern öffentlicher Verkehrsmittel, Mandatsträgern, Verbänden und wirtschaftlichen Akteuren des Territoriums, um:

Holen Sie ihre Ansichten zu den wichtigsten Prinzipien und Zielen des Projekts ein

Beantworten Sie ihre Fragen

Bereichern Sie das Projekt, indem Sie ihre Bedürfnisse und Erwartungen integrieren, um gemeinsame Lösungen zu entwickeln

Der Garant der Konsultation

Angesichts der Merkmale des Projekts hat Île-de-France Mobilités die Angelegenheit an die Nationale Kommission für öffentliche Debatte (CNDP) verwiesen. Er empfahl, eine Konsultation unter der Schirmherrschaft einer Garantin, Frau Claude Brévan, zu organisieren.

Wie geht es weiter?

Die Konsultation mit der Öffentlichkeit endete mit der Erstellung eines Berichts über die Konsultation, der den Austausch und die in dieser Phase geäußerten Meinungen widerspiegelt. Der Garant erstellte auch einen Bericht über die Konsultation. Der mit den lokalen Akteuren und der Öffentlichkeit eingeleitete Dialogprozess wird im Mittelpunkt der nächsten Phasen des Projekts fortgesetzt.