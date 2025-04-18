ErweiterungNanterre > Rueil-Malmaison
Ausblick
Aktualisiert am
Perspektiven der BluePrint / Île-de-France Mobilités-Stationen ©:
- Entwicklungsabsicht des Petit Nanterre
- Absicht, den Place de la Boule in Nanterre zu entwickeln.
- Entwicklungsabsicht der Innenstadt von Rueil-Malmaison.
- Entwicklungsabsicht der Avenue Maréchal Joffre in Nanterre.
- Entwicklungsabsicht der Avenue Joliot-Curie in Nanterre.
- Entwicklungsabsicht im Zentrum von Rueil-Malmaison.
- Entwicklungsabsicht der Endstation, Bahnhof Château de Malmaison.
- Entwicklungsprojekt der Paul-Doumer-Straße in Rueil-Malmaison
- Absicht, die Straßenbahnhaltestelle auf dem Vorplatz des Bahnhofs Nanterre-Université zu entwickeln.