ErweiterungNanterre > Rueil-Malmaison
Briefings
Veröffentlicht am
Tagungen (2018)
Treffen mit den Verbänden vom 28.11.
Présentation
Treffen mit den Verbänden vom 28.11.
Compte-rendu
Workshop Place de la Boule und Avenue Joliot Curie vom 31/05
Compte-rendu
Workshop-Besuch des Petit Nanterre vom 26/05
Compte-rendu
Workshop-Besuch T6 und T3 vom 01/12
Compte-rendu
Öffentliche Treffen in Nanterre und Rueil-Malmaison (2016)
Öffentliche Sitzung vom 21.11. in Nanterre
Présentation
Öffentliche Sitzung vom 23.11. in Rueil-Malmaison
Présentation
Öffentliche Sitzung vom 5.12. in Nanterre
Présentation
Öffentliche Sitzung vom 16.12. an der Universität Nanterre
Présentation
Thematische Treffen (2016-2017)
Treffen der Händler vom 30.01.2017 in Nanterre
Présentation
Treffen Die Straßenbahn und die RD193 vom 23.01.2017
Présentation
Treffen der Wirtschaftsakteure am 21.11.2016 in Rueil-Malmaison
Présentation