Straßenbahn

ErweiterungNanterre > Rueil-Malmaison

Öffentliche Untersuchung

Gemeinnützigkeitserklärung (8. Oktober 2020)

Beschluss - Erklärung der Gemeinnützigkeit der Präfektur Hauts-de-Seine

Anhang 1 Verordnung - Erklärung der Gemeinnützigkeit der Präfektur Hauts-de-Seine

Anhang 2 Verordnung - Erklärung der Gemeinnützigkeit der Präfektur Hauts-de-Seine

Anhang 3 Verordnung - Erklärung der Gemeinnützigkeit der Präfektur Hauts-de-Seine

Anhang 4 Verordnung - Erklärung der Gemeinnützigkeit der Präfektur Hauts-de-Seine

Anhang 5 Verordnung - Erklärung der Gemeinnützigkeit der Präfektur Hauts-de-Seine

Projekterklärung von Île-de-France Mobilités (2020)

Projekterklärung Île-de-France Mobilités

Projekterklärung - Bericht von Île-de-France Mobilités (5. Februar 2020)

Projekterklärung Hauts-de-Seine

Bericht des Untersuchungsausschusses (26. November 2019)

Bericht

Akte der öffentlichen Untersuchung (2019)

Leseanleitung

Anlage A - Rechtliche und administrative Informationen

Anlage B - Erläuterung

Anlage C - Lageplan

Anlage D - Allgemeiner Arbeitsplan

Anlage E - Hauptwerke

Anlage F - Zusammenfassung der Ausgaben

Anlage G - Auswirkungsstudie 00 Präambel

Anlage G - Auswirkungsstudie 01 Nichttechnische Zusammenfassung

Anlage G - Auswirkungsstudie 02 Projektbeschreibung - Teil 1

Anlage G - Auswirkungsstudie 02 Projektbeschreibung - Teil 2

Anlage G - Auswirkungsstudie 03 Ausgangszustand der Umwelt - Teil 1

Anlage G - Umweltverträglichkeitsstudie 03 Ausgangszustand der Umwelt - Teil 2

Anlage G - Auswirkungsstudie 03 Ausgangszustand der Umwelt - Teil 3

Anlage G - Auswirkungsstudie 04 Auswirkungen und Maßnahmen - Teil 1

Anlage G - Auswirkungsstudie 04 Auswirkungen und Maßnahmen - Teil 2

Anlage G - Auswirkungsstudie 04 Auswirkungen und Maßnahmen - Teil 3

Anlage G - Auswirkungsstudie 05 Kumulative Effekte

Anlage G - Wirkungsstudie 06 Landnutzung

Anlage G - Folgenabschätzung 07 PLU-Umweltprüfung

Anlage G - Auswirkungsstudie 08 Verkehrsinfrastruktur

Anlage G - Folgenabschätzung 09 Natura-2000-Folgenabschätzung

Anlage G - Auswirkungsstudie 10 Beschreibung der Methoden

Anlage G - Auswirkungsstudie 11 Autoren

Anlage H - Socio-Eco

Anlage I - MECDU Nanterre

Anlage I - MECDU Rueil

Anlage J - Anhänge - Teil 1

Anlage J - Anhänge - Teil 2 - 1

Anlage J - Anhänge - Teil 2 - 2

Anlage J - Anhänge - Teil 2 - 3

Anlage J - Anhänge - Teil 2 - 4

Anlage J - Anhänge - Teil 3

Anlage J - Anhänge - Teil 4

Anlage J - Anhänge - Teil 5 - 1

Anlage J - Anhänge - Teil 5 - 2

Anlage J - Anhänge - Teil 6

Anlage J - Anhänge - Teil 7

Anlage J - Anhänge - Teil 8

Anlage K - Dossier d'enquête Parcellaire Colombes K1 Erläuterung

Anlage K - Untersuchungsakte Parcel Colombes K2a Parzellenpläne

Beweisstück K - Untersuchungsakte Parcel Colombes K3a Parzellenzustände

Anlage K - Untersuchungsakte Parzelle Nanterre K1 Erläuterung

Anlage K - Untersuchungsakte Parzelle Nanterre K2a Flächenpläne - 1

Beweisstück K - Untersuchungsakte Parzelle Nanterre K2a Parzellenpläne - 2

Anlage K - Untersuchungsakte Parzelle Nanterre K2b Parzellenpläne

Anlage K - Untersuchungsakte Parzelle Nanterre K3a Zustände Parzelle

Anlage K - Untersuchungsakte Parzelle Nanterre K3b Zustände Parzelle

Anlage K - Untersuchungsakte Parzelle Rueil-Malmaison K1 Erläuterung

Anlage K - Untersuchungsakte Paket Rueil-Malmaison K2a Flurstückspläne

Beweisstück K - Untersuchungsakte Rueil-Malmaison K3a Parcel States

Rahmendiagramm - Stream 1,2,3 (2019)

Schematische Darstellung - Teil 1

Schematische Darstellung - Teil 2

Schematische Darstellung - Teil 3

