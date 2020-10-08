ErweiterungNanterre > Rueil-Malmaison
Öffentliche Untersuchung
Gemeinnützigkeitserklärung (8. Oktober 2020)
Beschluss - Erklärung der Gemeinnützigkeit der Präfektur Hauts-de-Seine
Anhang 1 Verordnung - Erklärung der Gemeinnützigkeit der Präfektur Hauts-de-Seine
Anhang 2 Verordnung - Erklärung der Gemeinnützigkeit der Präfektur Hauts-de-Seine
Anhang 3 Verordnung - Erklärung der Gemeinnützigkeit der Präfektur Hauts-de-Seine
Anhang 4 Verordnung - Erklärung der Gemeinnützigkeit der Präfektur Hauts-de-Seine
Anhang 5 Verordnung - Erklärung der Gemeinnützigkeit der Präfektur Hauts-de-Seine
Projekterklärung von Île-de-France Mobilités (2020)
Projekterklärung Île-de-France Mobilités
Projekterklärung - Bericht von Île-de-France Mobilités (5. Februar 2020)
Projekterklärung Hauts-de-Seine
Bericht des Untersuchungsausschusses (26. November 2019)
Bericht
Akte der öffentlichen Untersuchung (2019)
Leseanleitung
Anlage A - Rechtliche und administrative Informationen
Anlage B - Erläuterung
Anlage C - Lageplan
Anlage D - Allgemeiner Arbeitsplan
Anlage E - Hauptwerke
Anlage F - Zusammenfassung der Ausgaben
Anlage G - Auswirkungsstudie 00 Präambel
Anlage G - Auswirkungsstudie 01 Nichttechnische Zusammenfassung
Anlage G - Auswirkungsstudie 02 Projektbeschreibung - Teil 1
Anlage G - Auswirkungsstudie 02 Projektbeschreibung - Teil 2
Anlage G - Auswirkungsstudie 03 Ausgangszustand der Umwelt - Teil 1
Anlage G - Umweltverträglichkeitsstudie 03 Ausgangszustand der Umwelt - Teil 2
Anlage G - Auswirkungsstudie 03 Ausgangszustand der Umwelt - Teil 3
Anlage G - Auswirkungsstudie 04 Auswirkungen und Maßnahmen - Teil 1
Anlage G - Auswirkungsstudie 04 Auswirkungen und Maßnahmen - Teil 2
Anlage G - Auswirkungsstudie 04 Auswirkungen und Maßnahmen - Teil 3
Anlage G - Auswirkungsstudie 05 Kumulative Effekte
Anlage G - Wirkungsstudie 06 Landnutzung
Anlage G - Folgenabschätzung 07 PLU-Umweltprüfung
Anlage G - Auswirkungsstudie 08 Verkehrsinfrastruktur
Anlage G - Folgenabschätzung 09 Natura-2000-Folgenabschätzung
Anlage G - Auswirkungsstudie 10 Beschreibung der Methoden
Anlage G - Auswirkungsstudie 11 Autoren
Anlage H - Socio-Eco
Anlage I - MECDU Nanterre
Anlage I - MECDU Rueil
Anlage J - Anhänge - Teil 1
Anlage J - Anhänge - Teil 2 - 1
Anlage J - Anhänge - Teil 2 - 2
Anlage J - Anhänge - Teil 2 - 3
Anlage J - Anhänge - Teil 2 - 4
Anlage J - Anhänge - Teil 3
Anlage J - Anhänge - Teil 4
Anlage J - Anhänge - Teil 5 - 1
Anlage J - Anhänge - Teil 5 - 2
Anlage J - Anhänge - Teil 6
Anlage J - Anhänge - Teil 7
Anlage J - Anhänge - Teil 8
Anlage K - Dossier d'enquête Parcellaire Colombes K1 Erläuterung
Anlage K - Untersuchungsakte Parcel Colombes K2a Parzellenpläne
Beweisstück K - Untersuchungsakte Parcel Colombes K3a Parzellenzustände
Anlage K - Untersuchungsakte Parzelle Nanterre K1 Erläuterung
Anlage K - Untersuchungsakte Parzelle Nanterre K2a Flächenpläne - 1
Beweisstück K - Untersuchungsakte Parzelle Nanterre K2a Parzellenpläne - 2
Anlage K - Untersuchungsakte Parzelle Nanterre K2b Parzellenpläne
Anlage K - Untersuchungsakte Parzelle Nanterre K3a Zustände Parzelle
Anlage K - Untersuchungsakte Parzelle Nanterre K3b Zustände Parzelle
Anlage K - Untersuchungsakte Parzelle Rueil-Malmaison K1 Erläuterung
Anlage K - Untersuchungsakte Paket Rueil-Malmaison K2a Flurstückspläne
Beweisstück K - Untersuchungsakte Rueil-Malmaison K3a Parcel States
Rahmendiagramm - Stream 1,2,3 (2019)
Schematische Darstellung - Teil 1
Schematische Darstellung - Teil 2
Schematische Darstellung - Teil 3
