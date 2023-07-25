Kann ich mit dem Fahrrad in die Straßenbahn 1 einsteigen?

Auf dem Netz der Ile-de-France ist der Zugang an Bord mit dem Fahrrad nur außerhalb der Hauptverkehrszeiten auf dem Schienennetz erlaubt, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. In der Tat ist die Mitnahme des Fahrrads in der RER oder den Zügen kein Recht, sondern eine Möglichkeit, die unter der Bedingung der Nutzung des Zuges angeboten wird.

A priori, wie in den bereits in Betrieb befindlichen Straßenbahnen, sind Fahrräder in der Straßenbahn 1 nicht erlaubt. In der Tat ist eine Straßenbahn weniger breit als ein RER oder Zug.

Darüber hinaus wird die Straßenbahnstrecke durch einen Radweg verdoppelt. In der Tat wird ein Radfahrer für eine kurze Reise dazu neigen, sein Ziel direkt zu erreichen, ohne öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Das Projekt wird dem Véligo-Masterplan entsprechen und in der Nähe jeder Station sichere Schließfächer oder Fahrradbügel bereitstellen.