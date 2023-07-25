Wie hoch sind die Kosten des Projekts und wer finanziert die Studien?

In diesem Stadium der Studien werden die Kosten des Projekts auf rund 370 Millionen Euro geschätzt. Die Kosten für die für das Projekt benötigten Straßenbahnen werden zum jetzigen Zeitpunkt auf rund 37 Millionen Euro geschätzt

Die Studien werden von der Region Île-de-France und dem Departement Hauts-de-Seine finanziert. Das rollende Material und der Betrieb der Strecke werden von Île-de-France Mobilités finanziert.